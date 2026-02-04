＜今も昔も＞子ども同士のシール交換。入手困難で高い人気のシールを友達にあげることにモヤモヤ
子どもたちの間で流行っていることがあれば、親としても気になるもの。たとえばシールを集めたり友達と交換したりすることが流行っているならば、わが子にも楽しんでもらいたいと思うのでしょう。
ただお金を出している親としては、納得ができないこともあるようで、ママスタコミュニティのあるママからこんな質問がありました。
『娘が友達とするシール交換。いつも人気のシールを友達にあげて、友達からはそれほど人気ではないシールをもらってくる。娘は何とも思っていないようだけれど、お友達のシール帳が私が買ったシールだらけになるのは悲しい。ケチと思うかもしれないけれど、お金も労力も時間もかけて集めたのに、交換レートが同じでないことにモヤモヤしてしまう。子どもがその時間を楽しめればいいのだろうけれど』
わが子のために買ってあげたのに……。気持ちはわかるよ
『なんとなくわかるよ。娘に喜んでほしくて買ったもので、他の子にあげるために買ったわけではないもんね』
『そういう不利な取引をさせられている娘のことが心配にはなるかな。「ものの価値がわかっていない」という意味で。たぶん交換を持ちかけているほうは、投稿者さんの娘さんがおっとりしているのをわかっているよね。単に賢い人に食いものにされる側になるのは嫌だわ』
シールは娘さんのために買ったものであり、友達のためではない。投稿者さんにはそのような考えがあるのでしょう。当然お金も使っていますから、損をしたような気持ちになるのかもしれませんね。また娘さんが友達にいいように使われているのでは？ という不安もあるのではないでしょうか。このままでは、ずっと友達に人気のシールをあげる側になってしまうという悔しさもあり、投稿者さんはモヤモヤしているのかもしれません。
娘さんの考えや気持ちは？
『娘さんも「わあ〜、○○のシールだ！ いいなあ〜！ 交換して！」と友達から羨ましがられて、交換を申し込まれるのが嬉しいんじゃないの？ 自分が人気者になって価値が高くなったみたいで嬉しいんじゃないのかな』
『投稿者さんと娘さんの価値観が違うよね。投稿者さんはコレクションとして、持っていたら嬉しいものを買い与えている。娘さんは所有すればそれで満足で、あとは友達とのコミュニケーションツールとしてしか見てない』
『奪い取られているなら問題だけれど、価値なんか考えず楽しいから交換しているだけだよ』
娘さんが友達とシールの交換をする際、シールの価値はあまり考えていないのかもしれません。それよりも交換する楽しさや、友達から「いいな」と羨ましがられることに喜びを感じている可能性も。友達と楽しく過ごすことを優先するために、シールを交換するのは娘さんなりの考えであり、友達とうまく付き合うための手段なのかもしれません。
流行のシールをあげない選択肢もあるけれど…？
『あげてもいいシールとあげてはいけないシールを教えれば？』
せっかく娘さんのために買ったシール。友達にあげてほしくないならば、シールを買う際に「これは友達にあげないで」と話すのも対策のひとつになるのでしょう。でも娘さんは友達とシールの交換をしたいのですから、交換してもいいシールも買ってあげたいですね。それは手軽に買えるものや安価なものでよさそうです。
『そこまでモヤモヤするなら、交換してほしくないシールは「ママと一緒に集めているシール帳」を別に作ればいいんじゃない？』
『おうち用のシールと交換用のシールを分ければいいじゃん。おうちシールはママが管理で』
もっとしっかりと管理をしたいならば、交換してほしくないシール帳を別に作るのも手ですね。そのシール手帳は友達には見せないもので、家の中だけで楽しむもの。そのようなルールにすれば、友達がシールをほしがり、娘さんがシールを交換することもないでしょう。
ただ娘さんが友達とのシール交換をとても楽しみにしているのであれば、厳しく管理することに納得してくれない可能性も。娘さんの気持ちをよく聞いてから判断することも大切になってきそうですね。