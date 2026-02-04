大阪・関西万博の花火の興奮を再び！ 二色の浜で「JAPAN FIREWORKS EXPO 2026」開催へ
大阪・関西万博（EXPO2025）の余韻を楽しめる花火大会を目指すイベント「JAPAN FIREWORKS EXPO 2026 in Osaka ‐ Nishikinohama」が、4月4日（土）から、大阪・貝塚市の府営二色の浜公園 BLUEPARK および周辺エリアで開催される。
■全席有料観覧制
今回開催される「JAPAN FIREWORKS EXPO 2026 in Osaka ‐ Nishikinohama」は、約60分間の音楽とシンクロした花火ショー。大阪・関西万博で多くの人が体験した“胸が熱くなる瞬間”や“未来への希望”の興奮と感動を、この春の大阪でもう一度、夜空に描く。
本大会での花火は、万博と同規模以上のスケールを掲げ、ワイド約300m以上の展開と、最大10号（1尺）の打ち上げを予定。
花火本来の迫力と美しさに、大阪・関西万博に縁のある音楽などとシンクロする演出やプログラムも加えて、万博の余韻を楽しめる花火大会を目指す。
メイン会場となる「二色の浜海水浴場」は、国際環境認証「ブルーフラッグ」ビーチとして認証を受けた貴重な場所。大阪府内で唯一、さらに西日本でも認証を受けている海水浴場は3ヵ所のみ。「きれいで、安全・安心、誰もが楽しめるビーチ」の象徴として知られる二色の浜の魅力とともに、海辺ならではの開放感あふれる花火体験を届ける。
当日は、日中から楽しめるイベントとして、フード、BBQ、体験コンテンツなども予定。花火に加え、打ち上げ前のサンセットは必見だそうで、二色の浜から望む夕陽は「日本の夕陽百選」に認定されている。
ちなみに、本イベントは、万博で生まれた体験を未来へつなぐ“レガシー”として、今後の継続開催も視野に入れているとのこと。
長期的な取り組みとして内容の充実と地域経済への貢献を進めながら、大阪・貝塚市および泉州地域を代表する花火イベントへと育てていくことを目的としているほか、環境に配慮した運営にも取り組み、開催翌日にはクリーンアップ（ビーチ清掃など）を実施予定だ。
「JAPAN FIREWORKS EXPO 2026 in Osaka ‐ Nishikinohama」は、全席有料観覧制。チケット販売は2月7日（土）頃を予定しており、発売日時の確定後、公式SNSで発表される。近隣の駐車場も、全て事前予約制だ。
無料鑑賞エリアは用意されないため、貝塚EXPO花火実行委員会は「路上や歩道、近隣店舗の駐車場など、お自身の敷地以外からの観覧は、お止め下さい」と呼びかけている。
