¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤ËÊÐ¸«¤¢¤Ã¤¿¡×¸µCA¤ÎÀì¶È¼çÉØ¢ÍÄ¦»Õ¤ËÅ¾¿È¡ªà¥¢¡¼¥È¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼á¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö·Ý½ÑÅª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖåºÎï¤ÇÁ¡ºÙ¡×
ÏÓ¤ËÄ¶ÍÌ¾¤Ê²è²È¤¬
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ºß½»¤ÇàÄ¦»Õ½¤¶ÈÃæá¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤ÎMiho¤µ¤ó¤Ï¡¢NBAÁª¼ê¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿Íµ¤Ä¦»Õ¤Î´Ú¹ñ¿ÍÉ×¤ò»Õ¾¢¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç½¤¶È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆ±¶È¤ÎÄ¦¤ê»Õ¡×¤ËÄ¦¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¿¥È¥¥¡¼¡£¡ÖVan Gogh¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²è²È¥Õ¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥´¥Ã¥Û¤Î¼«²èÁü¤ËÂåÉ½ºî¤Î³¨²è¡ÖÀ±·îÌë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Çà¥¢¡¼¥ÈºîÉÊá¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¡Ö·Ý½ÑÅª¡ª¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ºîÉÊ¤¬åºÎï¤ÇÁ¡ºÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥³¥á¥ó¥È¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ ¡¡Miho¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë¡Ö¥Ë¡¼¥È¤¬1¥«·î¤ÇÄ¦»Õ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡©¡×¤ÈÂê¤·¡¢23ºÐ¤ÇCA¤ò¼¤á¥Ë¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¦»Õ¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·1¥«·î¸å¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£É×¤Î»Å»ö¤ò¸«¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤âÄ¦»Õ¤ò»Ö¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£12·î¤Ë¤Ï¡ÖÀµÄ¾»ä¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¯ÊÐ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÃ¶Æá¤Î»Å»ö¤Ø¤Î»ÑÀª¤È¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Î·Ð¸³¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÄ¦¤ê»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡5¥ö·îÁ°¤Î»ä¤Ï¡¢¸µCA¤ÇÀì¶È¼çÉØ¡£¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥Þ¥·¥ó¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£