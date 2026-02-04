¡Ö¤É¤³¤È¤Ê¤¯»÷¤Æ¤ë¡×Éã¤Ï¥í¥Ã¥¯¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢Êì¤Ï·ÝÇ½³¦°úÂà¤Î¸µ½÷Í¥¡Ä½Ð»º·Ð¤¿42ºÐ²Î¼êkainatsuà¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Î¾Ð´éÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¥Þ¥¤¥¯¤òÁ°¤ËÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é
¡¡Éã¤Ï¥í¥Ã¥¯¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÇÊì¤Ï¸µ¿Íµ¤½÷Í¥¡Ä¡£¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯ºÇ½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡Ökainatsu special acoustic 2026 ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÍÛ¡Ù¡×¤Î³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ïkainatsu(¹ÃÈåÌ¾ÅÔ¡¢42)¡£³«ºÅÆü»þ¤ä¾ì½ê¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òÅº¤¨¡¢¥Þ¥¤¥¯¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤É¤³¤È¤Ê¤¯»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Î¾Ð´é¤Û¤ó¤È¤ËÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡kainatsu¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¹ÃÈå¥Ð¥ó¥É¡×¤Î¹ÃÈå¤è¤·¤Ò¤í(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤È¸µ½÷Í¥¤ÎÃÝÅÄ¤«¤Û¤ê¤µ¤ó¤Î¼¡½÷¡£2005Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£06Ç¯¤Ë¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£12Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤ò¡Ökainatsu¡×¤Ë²þÌ¾¡£14Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£15Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£