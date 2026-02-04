¡Ú ¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼ ¡Û¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é¥¥å¡¼¥È¤ÊÎ¢Â¦¹ðÇò¡¡¡Ö¤ª²Û»Ò¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡ºÆ²ñ´î¤ÓÎÞ¤°¤à»ÒÌò¤Ë¡¡¥Ï¥ó¥«¥Á¤òº¹¤·½Ð¤¹¡Ö¿Â»Î¤¹¤®¤ëÂÐ±þ¡×¤Ç¡¢¹¹¤Ë´¶ÎÞ
±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥Û¥¨¡¼¥ë¡Ù¤ÇÂè95²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ö¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î±éµ»¤ÇÀ¤³¦¤«¤éÀä»¿¤òÍá¤Ó¤¿ÇÐÍ¥¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤µ¤ó¤¬4Æü¡¢¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡Ö¤³¤É¤â±þ±ç¶â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼»î¼Ì²ñÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¡£
¶¦±é¤·¤¿ÊÁËÜÌÀ¤µ¤ó¡¢Ê¿³ÙÂç¤µ¤ó¡¢»³ËÜ¿¿Íý¤µ¤ó¡¢¼Äºê¤·¤Î¤µ¤ó¡¢¥´¡¼¥Þ¥ó ¥·¥ã¥Î¥ó âÃÍÛ¤µ¤ó¡¢HIKARI´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼ ¡Û¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é¥¥å¡¼¥È¤ÊÎ¢Â¦¹ðÇò¡¡¡Ö¤ª²Û»Ò¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡ºÆ²ñ´î¤ÓÎÞ¤°¤à»ÒÌò¤Ë¡¡¥Ï¥ó¥«¥Á¤òº¹¤·½Ð¤¹¡Ö¿Â»Î¤¹¤®¤ëÂÐ±þ¡×¤Ç¡¢¹¹¤Ë´¶ÎÞ
ËÜºî¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤µ¤ó±é¤¸¤ëÅìµþ¤ÇÊë¤é¤¹Íî¤Á¤Ö¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃË¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢à¥ì¥ó¥¿¥ë²ÈÂ²á¤È¤·¤ÆÂ¾¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Çà²¾¤ÎáÌò³ä¤ò±é¤¸¤ë»Å»ö¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤òÂÎ¸³¤·¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
2·îËö¤Î¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜ»î¼Ì²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤µ¤ó¤¬ÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Í¯¤¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
à¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤Ç¤¹á¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÃúÇ«¤Ë°§»¢¤·¡¢»þ¤ª¤ê¼ê¤ò¿¶¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤Ê¤É½ª»Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¡£
»£±Æ¤Ï2024Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥ëÆüËÜ¥í¥±¤Ç´º¹Ô¡£¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»£±Æ´ü´Ö¤ÎÌó3¤«·î´Ö¤òÆüËÜ¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¼Ô¤¬½Ð±é¤·¤¿¼Äºê¤·¤Î¤µ¤ó¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤µ¤ó¤È¤Î£³¤«·î´Ö¤Î»×¤¤½Ð¤òÌä¤¦¤È¡¢à»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë£³¿Í¤Ç¤ªÃý¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Äá¤È¡¢»ÒÌò¤Î¥´¡¼¥Þ¥ó ¥·¥ã¥Î¥ó âÃÍÛ¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢à¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡¢£³¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡ËÆüËÜ¤Î¤ª²Û»Ò¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥¢¥à¤È¤«¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¡¢¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¥å¡¼¥È¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
»ÒÌò¤Î¥´¡¼¥Þ¥ó ¥·¥ã¥Î¥ó âÃÍÛ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºîÉÊ¡£
¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤Èà¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡Ä¤¤ç¤¦¡Ê»£±Æ°ÊÍè£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ËºÆ²ñ¤·¤Æ¡Ä¤â¤¦¤³¤ì¤ÇÉñÂæ°§»¢¤Ë½Ð¤¿¤é²ñ¤¨¤ë¤Î¤â½ª¤ï¤ê¤«¤Ê¤¡¡Ä¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹á¤È¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¡£
¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤µ¤ó¤¬ËÜºîÉÊ¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥Á¡¼¥à¤òàËÍ¤¬°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÍ£°ì¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¹á¤ÈÉ½¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢âÃÍÛ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬¤¤¤«¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤«¸ì¤ë¤È¡¢âÃÍÛ¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤¤¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ¤ò¤Ý¤í¤ê¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤µ¤ó¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¼«Á°¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤òâÃÍÛ¤µ¤ó¤Ø¤½¤Ã¤Èº¹¤·½Ð¤¹Í¥¤·¤¤¾ìÌÌ¤â¡£
âÃÍÛ¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ëµã¤»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢à¥á¥¤¥¯¤¬¼è¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¾Ç¤ë¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û