¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢Ì¾Á°Í³Íè¤ÎËÌÅÍ¼·À±¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡×¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¼õ¾Þ
SixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤ËÍ¥¤ì¤¿±éµ»¤ò¤ß¤»¤¿ÇÐÍ¥¤é¤ËÂ£¤ëÆüËÜ±Ç²è¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¶¨²ñ¼çºÅ¡Ö2026Ç¯¡¡Âè50²ó¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¼ç±é±Ç²è¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¤Ê¤É¤Ç¤Î¹¥±é¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ÏÀ±ºÂ¤ÎËÌÅÍ¼·À±¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÀÎ¤Î¿Í¤Ï¤½¤ì¤òÌÜ°õ¤Ë¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¿Æ¤«¤éÀâÌÀ¤ò¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¹§¹Ô¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÄÌ¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Î±ÉÍÜ¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óµÛ¤¤¼è¤é¤ì¤Æ¡¢¸Ï¤ì¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÊó¹ð¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤«¤Ç¸«¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¤Ï¡¢üâÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢²¬»³Å·²»¡¢²ÆÈÁ¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤â¼õ¾Þ¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¾Þ¡¿ÅÄÃæ¡¦Ê¿ÅÄ¾Þ¤ò±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¡¢Æ±¾©Îå¾Þ¤ò±Ç²è¡ÖÇúÃÆ¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤ò±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×À©ºî¥Á¡¼¥à¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£