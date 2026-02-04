衆議院選挙の投開票日まであと4日。鹿児島県内では、4つの選挙区にあわせて13人が立候補しています。

【鹿児島1区】

自民党・比例九州前職の宮路拓馬さん

参政党・新人の牧野俊一さん

共産党・新人の小山慎之介さん

中道改革連合・前職の川内博史さん

【鹿児島2区】

参政党・新人の高橋徳美さん

共産党・新人の松崎真琴さん

自民党・前職の三反園訓さん

【鹿児島3区】

中道改革連合・前職の野間健さん

自民党・元職の小里泰弘さん

【鹿児島4区】

参政党・新人の桐原郁生さん

国民民主党・新人の中村寿さん

社民党・新人の伊藤周平さん

自民党・前職の森山裕さん

今回の選挙の争点と立候補者の訴え、今回は「外交・安全保障」です。

外交・安全保障

2030年3月の完成に向け、自衛隊基地整備が急ピッチで進められている西之表市・馬毛島。工事関係者は6000人を超え、種子島の生活や経済にも変化や影響が出ています。

南西諸島では離島防衛を想定した訓練が相次ぐ一方、本土では鹿屋航空基地で陸上自衛隊のオスプレイの夜間訓練が行われ、さつま町では防衛省が自衛隊の弾薬庫整備に向け調査を進めています。

（50代）「難しい。必要な面もあって、絶対に無くすこともできないし、強化し過ぎてもいけない」

（40代）「日本だけが世界から取り残される。平和だけど、平和の中だけで外を見てみたら違ったとかなったときに、子ども、孫、その先のこととして捉えないといけないのかな」

「外交・安全保障」に関する候補者の主張をMBCが行ったアンケートから抜粋してご紹介します。

まずは鹿児島1区です。

（宮路拓馬候補 自民・前（4））

「外交と防衛は我が国の平和と安全を守り抜くための車の両輪。鹿児島が我が国の防衛の最前線にあるとの認識のもと、南西諸島における防衛力の抜本的強化を図る」

（牧野俊一候補 参政・新））

「『自分の国は自分で守る』。自衛隊の定員割れを解決するため、自衛官の処遇改善に加え、退官後は地方で一次産業、有事には予備自衛官として活躍する制度を創設する」

（小山慎之介候補 共産・新）

「平和も暮らしも壊し、亡国の道に突き進む軍事費の大増額に反対。集団的自衛権行使容認の閣議決定と安保法制を廃止。ASEANと協力し、平和な東アジアをつくる」

（川内博史候補 中道・前（8））

「近隣諸国と毅然たる態度で仲良くし、東アジア共同体を形成。行き過ぎた米国依存の外交姿勢を見直し、従属的な日米地位協定は改定する。防衛費増額は国民に分配する」です。

防衛強化が進む奄美群島を抱える2区です。

（高橋徳美候補 参政・新）

「自らの国は自ら守る『国防力と危機管理力づくり』を目指す。時代に即した21世紀型の防衛戦略や危機管理体制の構築などを行う」

（松崎真琴候補 共産・新）

「大軍拡は、国民への大増税、大負担増を招き、社会保障や教育などの予算の大削減を招く。自主自立の外交努力こそ必要」

（三反園訓候補自民・前（2））

「国民の生活を守り、国の安全を守っていく必要がある。安全保障はとても大切」

鹿児島3区です。

（野間健候補 中道・前（4））

「専守防衛・共存共栄」

（小里泰弘候補 自民・元（6））

「国際社会に貢献し、日本の平和と国益を守る。日米安全保障体制、防衛力の強化、憲法改正、中国との経済面での協力関係の構築」

鹿屋や種子島が含まれる鹿児島4区。4人の候補者の考えです。

（桐原郁生候補 参政・新）

「対米、対中については、国と国の枠組みで対等に付き合っていく。これが国家間の付き合い。（馬毛島基地整備は）現段階で評価には至らないが、将来訪れるだろう騒音、振動の問題の予測はどうなっているのか、確認はしていきたい」

（中村寿候補 国民・新）

「自分たちの国は自分で守る。これをモットーにしているので、アメリカとの同盟を基軸にしながら、必要に応じて軍事力を備えていく。

馬毛島については、報道レベルでしか内容を承知していない。これは国が過去何年にもさかのぼって計画を進めてきたものなので、今の時点で馬毛島の状況について反対や賛成とのスタンスはなくて、まずは国がやっていることを見守っていきたい」

（伊藤周平候補 社民・新）

「軍拡は周辺諸国との緊張を高めるだけで、むしろ不測の事態で戦争になってしまうかもしれない。軍拡ではなく、話し合いだと思う。

いま馬毛島をはじめ、軍事要塞化されつつある。住民の生活にも大きな影響が出ている。原発も再稼働を進めているが、有事のときに原発は標的にされるし、そうことを同時に進めているのは間違いではないか」

（森山裕候補 自民・前（8））

「種子島のみなさんの理解をもらい、馬毛島で自衛隊の施設を造っている。大隅海峡も近くにあるから、いろんな船が航海しているので、非常に適切な場所に対応ができたのはありがたいこと。

我が国の安全保障をしっかり守るための地域としての役割を果たしていくということ」

