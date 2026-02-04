Neetz、デラックスアルバム『Story of 991 (2.0)』トラックリスト発表
東京都世⽥⾕区出⾝のProducer/Beat Maker/RapperであるNeetzが、2⽉18⽇（⽔）にリリースするDeluxe Album『Story of 991 (2.0)』のトラックリストを発表した。
全曲セルフプロデュースによる10曲が収録。なお、今回のアートワークは、cherry chill will.が撮影した写真をベースに、イタリアを拠点に活動する芸術家・小池健輔が作りあげたものとなっている。
また、3月4日（水）に開催される本作を記念したリリースパーティーのゲストアーティストも発表となった。チケットは販売中。
＜リリース情報＞
Neetz
AL『Story of 991 [2.0]』
2026年2月18日（水）リリース
https://linkco.re/FvdnFVa8
=収録曲=
1. [2.0] [Interlude]
2. Tokyo Rain '26 feat. IO
Lyric：Neetz, IO
3. Vincent [2.0] feat. S.W. from URBANHOOD
Lyric：Neetz, S.W
4. Ray [2.0] feat. Yo-Sea, Ryohu
Lyric：Neetz, Yo-Sea, Ryohu
5. Ebony [2.0] feat. thepini
Lyric：Neetz, thepini
6. [2.0] [Skit]
7. Twelfth [2.0] feat. OMSB
Lyric：Neetz, OMSB
8.Back on Track [2.0] feat. sh1t
Lyric：Neetz, sh1t
9.Weather the Storm [2.0] feat. DIAN
Lyric：Neetz, DIAN
10.Live Forever [2.0] feat. MALIYA, MUD
Lyric：Neetz, MALIYA, MUD
All Music by Neetz
Mixed by Neetz at studio991, Masahito Komori(M-4)
Mastered by Neetz at studio991
Artwork by Kensuke Koike
Photograph by cherry chill will.
A&R: Masashi Hara
Label: studio991
＜ライブ情報＞
「『Story of 991』 Release Party」
2026年3月4日（水）WALL&WALL
時間：Open 18:30 Start 19:30
GUEST：Yo-Sea, OMSB, MALIYA, thepini, MASATO, Minnesotah
チケット：https://wallwall.zaiko.io/item/378928
