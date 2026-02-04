ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 記録的な大雪となっている秋田・鹿角市の様子は（２月４日午後６時２… 記録的な大雪となっている秋田・鹿角市の様子は（２月４日午後６時２０分ごろの中継） 記録的な大雪となっている秋田・鹿角市の様子は（２月４日午後６時２０分ごろの中継） 2026年2月4日 16時43分 AAB秋田朝日放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 秋田朝日放送 記録的な大雪となった秋田県鹿角市からの中継（２月４日午後６時２０分ごろの鹿角市花輪の様子）です。 また、次の週末にかけての天気について気象予報士の解説です。 ※動画ニュース配信でご覧ください。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【衆院選２０２６】秋田大学に“期日前投票所” 学生は「ＡＩ活用して政策を」「現実味のある考え方を」 平年の２.５倍の積雪 「何十年に１度の大雪」秋田・鹿角市では…高齢者世帯に除雪ボランティアが 【衆院選２０２６】候補者を追う 秋田３区 前職２人が立候補し与野党一騎打ちの選挙戦 関連情報（BiZ PAGE＋） 埼玉, 置床工事, 横浜, 墓, 伊東市, フローリング, 介護タクシー, ホテル, 寺田屋, 法要