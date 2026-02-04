欧州株 総じて堅調、独ＤＡＸや米ナスダック先物は下げを消す動き
東京時間19:53現在
英ＦＴＳＥ100 10416.87（+102.28 +0.99%）
独ＤＡＸ 24766.68（-14.11 -0.06%）
仏ＣＡＣ40 8244.84（+65.34 +0.80%）
スイスＳＭＩ 13394.62（+22.04 +0.16%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:53現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49483.00（+133.00 +0.27%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6948.25（+6.50 +0.09%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25440.25（-11.75 -0.05%）
