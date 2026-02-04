欧州株　総じて堅調、独ＤＡＸや米ナスダック先物は下げを消す動き
東京時間19:53現在
英ＦＴＳＥ100　 10416.87（+102.28　+0.99%）
独ＤＡＸ　　24766.68（-14.11　-0.06%）
仏ＣＡＣ40　 8244.84（+65.34　+0.80%）
スイスＳＭＩ　 13394.62（+22.04　+0.16%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:53現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49483.00（+133.00　+0.27%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6948.25（+6.50　+0.09%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25440.25（-11.75　-0.05%）