秋田朝日放送

大雪となっている秋田県の北部では、平年の２倍を超える積雪となっている所もあり市民生活に大きな影響が出ています。

秋田県北部の鹿角市では、１月の最深積雪が観測史上１位となりました。きょう２月４日午前１１時時点の積雪は１２５ｃｍと、平年のおよそ２.５倍となっています。

湿って重くなった雪で除雪作業もなかなかはかどりません。柄の長い道具を使って車庫の屋根の雪下ろしをしている男性がいました。屋根の雪は固まっていてなかなか落ちて来ません。すると…硬くしまった大きな雪の塊が突然落下。危険と隣り合わせの作業です。

例年を大幅に上回る積雪を観測し今後も雪害事故の発生が懸念されることから、鹿角市はおととい２日に雪害対策本部を設置しました。鹿角市では、雪によるけが人が６人、住宅の一部破損が２軒、空き家が全壊する被害が１軒起きています。

鹿角市は、社会福祉協議会が高齢者世帯などで行う除雪ボランティアに職員を派遣しました。住宅の軒下に溜まった雪を除雪機やスコップでかき出します。４日は、およそ７０人の高校生も参加し合わせて１１軒の除雪しました。鹿角市では、あす５日は４１人の職員を派遣して除雪作業を行う予定です。災害救助法の適用で費用面で国や県の支援は受けられますが、不足するマンパワーを補うための対策です。

鹿角市では、高齢者世帯などの除雪支援を６日までとしていますが、次の週末も強い寒気で積雪の増加が懸念されることから土日の対応も検討しているということです。