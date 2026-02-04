元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が４日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。ＫＡＴ―ＴＵＮ時代の血気盛んな日々を振り返る一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、ＥＸＩＬＥのＡＫＩＲＡがトーク番組で同僚のＴＡＫＡＨＩＲＯと殴り合いの大ゲンカをした過去を明かし、話題になっているという記事が紹介された。

この件について、ＭＣの垣花正に「ＫＡＴ―ＴＵＮ時代、メンバー同士のケンカみたいなことは？」と聞かれると「めちゃくちゃありましたね」と即答した中丸。

「２０歳前後、高校生ぐらいの時が一番、盛んでしたかね。毎日、誰かしらがケンカしてるみたいな。本当ですからね」と振り返ったところで、共演の松田ゆう姫が「殴り合いとかじゃないでしょ？」と聞くと「それはもう…」と暴力沙汰だったことを否定せず。

「アイドルだから顔はダメでしょ？」と重ねて聞かれると「基本的にはそうですね。血が見えるとか顔をみたいなのはないですけど、もみくちゃになったりとか。最悪、血が出るかな？くらいですね」と赤裸々に返答。

「誰が止めるの？」と聞かれると「周りの人で余力がある人」と平然と答えると「リハ室とか楽屋とかだったらまだ止められるんですけど、舞台の本番中とかだと、あの人は出番でもう行かないといけないとか（の裏でケンカなど）、場合によっちゃ、そういう日もあって。なんか、ケンカの最中でもビーッと（舞台に）出る合図があったらケンカは中断になったりとか」と具体的に話した中丸。

ケンカの原因を聞かれると「それがささいなことなんですよ。根本的にはみんな仲間なんだけど、ライバル関係じゃないですか？ あいつに負けられない、こいつに負けられないっていう環境で基本、ピリピリしてるんですよ」と説明。

「仲はいいですよ。仲はいいけど、高校生だと感情をコントロールできないじゃないですか？ ちょっとしたことで。生クリームを畳に落としたら『これ、誰が落としたんだ？』『いや、俺じゃねえよ！』とか。それまでは仲良くケーキを食べてたんですよ。そこから空気が一変してっていう」と具体的な修羅場を明かすと、自身については「手はもちろん出さないし、出されそうになったら、父親が警察に務めていたということもあって『すぐ躊躇（ちゅうちょ）なく警察に言いますよ。なんの躊躇もなく連絡しますよ』って。法治国家ですから、法の裁きを受けて下さいってと“自衛手段”を取っていたことを明かしていた。