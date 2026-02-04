女優の手塚理美（64）が4日、自身のインスタグラムを更新。芸能界に入って初めて会った元アイドルの歌手を明かした。

手塚は3日に池上本門寺の豆まきに次男で俳優の手塚日南人とともに参加。「感謝 昨日は、、、本当に素敵な日でありました。多分、、、初めましての松本伊代ちゃん」とつづり、松本伊代との2ショットを投稿。

「お互い、長きに渡り芸能生活をしておりますが、、、なかなか出会うことはなかったのですよね 松本伊代ちゃん、滅茶苦茶キュートなお方で御座いました(実はわたくしヒロミさんの大ファンでもありまする)」と明かした。

また、「散歩の達人の『手塚理美のガチロケハン』で池上ラブ宣言をしていなかったら今回のお話はなかったのかも知れません。色々な出来事に感謝で御座いまする 池上は、本当に素敵な場所 池上本門寺さんは愛すべき私の庭だと勝手に思っておりまする」とし、日南人らとのショットも披露した。

手塚は小学生時代からモデルとして芸能活動を始めていたが、中1だった1974年に「ユニチカマスコットガール」として本格的芸能界デビューした。一方、松本は1981年10月に「センチメンタル・ジャーニー」でデビュー、「花の82年組」アイドルとして活躍と、それぞれ芸歴52年、45年で初対面となった。

フォロワーからは「理美さんと伊代さん、お二人とも素敵です」「綺麗 素敵」などの声が寄せられていた。