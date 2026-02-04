ミラノ・コルティナ五輪。イブニングニュースでは地元ゆかりの選手を紹介します。倉敷市出身スケートのショートトラックに出場する中島未莉選手です。

【写真を見る】【ミラノ・コルティナ五輪】ショートトラック・中島未莉選手 日本女子のエースとして初のメダルに期待が高まる【氷上の競輪】

1周わずか約110mの短いコースで着順を競うショートトラック。「氷上の競輪」とも呼ばれコース争いや駆け引きが見どころの競技ですが、日本女子はこれまで五輪でのメダルがありません。日本女子のエースとして初のメダルに期待が高まる中島選手を紹介します。

メダル獲得が期待される22歳

一瞬の駆け引きが勝敗を分けるまさに「氷上の競輪」。22歳にして日本のショートトラック界を担うのが倉敷市出身・中島未莉選手です。



1998年の長野五輪以来、そして女子では初のメダル獲得が期待されています。

（ショートトラック日本代表 中島未莉選手）

「夢の舞台という大きな舞台でしっかり準備していかなければいけないという責任感がうれしさと同時に現れてきました」



強豪・トヨタ自動車所属の中島選手は昨年9月の代表選考会、出場した3つの種目全てで優勝。日本女子のエースとしてミラノ・コルティナ五輪への切符を掴みました。

（ショートトラック日本代表 中島未莉選手）

「どんな強い選手でも強気な気持ちで前に前にというレースがすごく自分の強みだと思っていて、今シーズンは特にスピードや持久力が向上しているので本当に成長したなと感じます」

ショートトラックは1周111．12mのコースで、通常4人から6人がコースの内側などを激しく奪い合います。中島選手は負けん気が強く前に出る積極性が持ち味。さらに、一瞬の隙を見逃さない集中力でも知られ、一躍、国内トップ選手へとのぼりつめました。

競技を始めたのは小学4年生

そんな中島選手が競技を始めたのは小学4年生の時でした。地元の倉敷市は高橋大輔さんらを輩出したフィギュアスケートの地。自らもフィギュアに憧れ、スケートの体験会を訪れたといいます。ところが…

（ショートトラック日本代表 中島未莉選手）

「体験会に行った後日にショートトラックの試合を見れると言われて、そこでショートトラックのレースを見て駆け引きやスピード感に魅了され始めました」

自分より競技歴の長い選手を抑え大会で優勝するなど、幼いころから氷上における彼女の才能は群を抜いていました。

さらに、倉敷高校進学後は、全国でもその名を轟かせます。指導者として中島選手の才能を磨き上げた平井貴子監督。元オリンピアンです。

（平井貴子監督）

「よく滑る子だなというイメージではあった。スケート上手だし脚長いし、それでスケートは好きそうにも見えたのでいい選手になるといいなと思っていました」

世界で戦ってきた平井監督から直接指導を受け、着実に力をつけていった中島選手。この頃から五輪への思いも強くなっていきました。

（ショートトラック日本代表 中島未莉選手）

「行けたらいいなから始まって、今は行きたいという気持ちになりました。日本代表という大きなものを背負っているのでやっぱりそれは憧れなので、ものすごく大変なんだろうけどそれを勝ち取って世界に行きたいです」

アスリートとしての覚悟が問われた時期

しかし、長野以降長く冬の時代が続く日本のショートトラック界。アスリートとして戦い続けるための覚悟が問われた時期だったと振り返ります。

（ショートトラック日本代表 中島未莉選手）

「中学校から高校までの間で、先輩が他県に進学したり引退したりでスケート人口がすごく少なくなってしまって、本当に自分との戦いという練習が6年続いた」

新型コロナで遠征も思うようにできず、ひたすら自らと向き合う日々。しかし、それはかつてこのリンクで五輪の舞台を目指した平井監督も歩んだ道のりでした。



（岡山SSC 平井貴子監督）

「如何せん一緒に練習できる仲間が少なかったのでやっぱり機嫌が良くなかったり、本当につらいんだなというのはあったので。励ますしかないですよね。時には怒ることもあったけど、しんどいのは分かっているからと言って「やるよ」って」

持てる技術のすべてを中島選手に託した平井監督。その熱意に彼女は必死に応えました。

（ショートトラック日本代表 中島未莉選手）

「選手の思いをすごく理解してくれていて、その中で自分が挫折した時やうまくいかない時でも親身に寄り添ってくれて本当にお母さんのようなすごく大きな存在です」

平井監督は2002年、ソルトレーク五輪で3000mリレーに出場しましたが4位とメダルにはあと一歩届きませんでした。続くトリノ五輪を目指したものの代表に入ることはできず、現役生活にピリオドを打ちます。あれから20年、五輪での悲願は中島選手に受け継がれました。

ミラノのリンクは好相性

（岡山SSC 平井貴子監督）

「つらい思い出しか出てこない時期もあったりして。だけどちょっとまた身近に帰ってきたので、そのワクワクはすごくあります。私が行けなかったイタリアの五輪に行ってくれるので、リベンジしてきてくれるといいなと思っています」



ミラノのリンクは好相性と語る中島選手。個人3種目、リレー2種目に出場予定で、日本時間10日の夜に500mで初戦を迎えます。苦難を乗り越えエースへと成長した22歳の新星が、日本女子初の五輪表彰台を目指します。

（ショートトラック日本代表 中島未莉選手）

「夢を夢で終わらせないためにしっかり準備はしてきました。自分が大舞台で輝く姿を見せて、メダルを獲得して日本、そして岡山のショートトラック界を盛り上げたいと思っています」