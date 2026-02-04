今月（2月）8日の衆院選に向け、各地で舌戦が繰り広げられています。シリーズでお伝えしています岡山・香川の候補者の主張。きょう（3日）は、岡山の3区と4区です。

【岡山3区】

岡山3区には届け出順に自民党・前職の加藤勝信氏と共産党・新人の原田亜希子氏の2人が立候補しています。

（加藤勝信候補）

「現下、最大の課題は物価上昇、あるいは賃上げを超える物価の上昇という状況に対してどう応えていくのかということだと思っています」





（原田亜希子候補）「戦争か平和かっていうところで、この自民党政治をいつまでも続けていていいんですかっていうのが一番真ん中にある」

（加藤勝信候補）

「喫緊の課題は物価対策でありますけれども、過疎地域においても人口減少していっている中においても暮らし続けていける地域、これをしっかり作っていく。暮らしていける社会を作っていく。これをしっかり訴えていきたい。これまでもそうですけど、これからも訴えていきたいです」



（原田亜希子候補）

「世界が平和になるためには核兵器も廃絶するしかないし、安全保障の名前を借りて、どんどん他国を攻撃するような武器をそろえていく、いまのやり方には大反対。そこを強く訴えていきたい」

【岡山4区】

岡山4区には届け出順に自民党・元職の橋本岳氏、中道改革連合・前職の柚木道義氏、国民民主党・新人の三宅沙侑美氏、共産党・新人の垣内雄一氏の4人が立候補しています。



（橋本岳候補）

「内閣支持率がありがたいことに大変に高いご支持をいただいているということが、そもそも、まず、評価なんだというふうに思っています。そして、それは、私もそうだなと思っている。もちろん、政策的に高市総理が掲げられていること、あるいは内閣でやろうとしていることが評価されているということもあると思いますし」



（柚木道義候補）

「経済、景気対策最優先とおっしゃっていた高市総理は、正直、判断を変えられたと思います。皆さんの国民生活、経済最優先ではなくて、自分たちの選挙最優先という判断を変えられたと思います。そのことも含めて国民の皆さまが、この総選挙のこのタイミングというもの、この大義というものをどう受け止められるのか」



（三宅沙侑美候補）

「外交面に関しては、すごく評価をしています。めざましい成功を遂げられているなという感想を持っています。ガソリンの暫定税率だったり、そういったものもスピーディーに進めてくれたかなと思っています。ただ、根本的な物価高とか、米価とか、そういったところはまだまだ高止まりの状態が続いてますので、そこに関しては、もっともっと政策が必要なんじゃないかなと思っていますし、特に私が疑問を持っているのが、この解散の時期ですね」



（垣内雄一候補）

「台湾海峡の問題で中国との関係は悪化させたと、それからトランプ大統領が新年早々ベネズエラに武力攻撃を行い、あと、いま、グリーンランドの問題もあります。そのことに対しても何も言えないと。期待とは裏腹に、中身がない政権だなというふうに感じてます」

（橋本岳氏）

「全体の数を議論することと、その小選挙区比例代表のバランスを議論するということは、それぞれに丁寧にしていく必要があると思っていますし、できるだけ、そのバランスを、いじるんだっていうだったら、いじるなりの理念とかを持ってされるべきだろうと思っています」



（柚木道義候補）

「選挙制度改革とセットで、大前提は、身を切る改革の大前提は、民意がより反映される選挙制度改革であることだと思います。そうでない定数削減であれば、むしろ私は有権者にとってもマイナスの方が大きいと思います」



（三宅沙侑美候補）

「慎重に議論をしていかなければならないところだと思っていて、私個人の意見としては、定数を削減することによって、それぞれの地域から出てくる政治家の数が減るということは本当にこの国にとっていいことなのかなと私は疑問を持っています」



（垣内雄一候補）

「私たちは定数削減には反対です。身を切るっていいますけど選挙というのは有権者の声をどう反映させていくかっていうのが基本ですから、結局、民意を切ることになっちゃうんですね。だから定数削減には反対」



衆議院議員選挙は、今月8日に投開票が行われます。