プロゴルファーの渋野日向子（27）が1月31日、Instagramを更新。地元・岡山県内のゴルフ場「長船カントリークラブ」をラウンドした際のオフショットを公開した。

【画像】吉田優利&渋野日向子が“浅草デート”満喫！ 食べ歩きを楽しむ様子に2.4万いいね

「久しぶりにお邪魔しました ただいまーーーって感じでした」というコメントと共に投稿された写真は、「しぶこの木まで240ヤード」と書かれた立て看板の前でポーズを決めるソロショット。「しぶこの木」とは、9番フェアウェー中央に立つ大木のことで、小学生から一打でその木を越える飛距離を目指し、練習していたことから命名されたもの。



思い出の地を訪れた渋野は腰に手を添えつつ、シブコスマイルを決めた。ほかにも、カップの前で勢いよくバンザイする写真や、自身でゴルフカードを運転する動画などが公開されており、渋野は「#くせすごい」とハッシュタグを添えた。

【画像】「しぶこの木」看板前で笑顔の渋野日向子（画像は渋野日向子のInstagramより引用）

この投稿には、ネットユーザーから「やっぱりシブコは華がある」「渋野の開幕は3月だよね」「岡山の星です、今年は全米女子オープン、 制覇して下さい」といったエールが寄せられている。