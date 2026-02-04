米大リーグ・カブスの今永昇太（32）が1月31日、自身のInstagramを更新し、東京消防庁から感謝状を贈られたことを報告した。投稿では、感謝状を手にした動画を公開し、熱中症予防について呼びかけるメッセージを発信。継続的な啓発活動が評価され、今回の表彰につながった。

動画では、室内練習場とみられる場所で今永が感謝状を両手で持ち、「皆さん、熱中症には注意しましょう。熱中症はこまめな水分補給で防げます」と落ち着いた口調で語りかけている。野球選手として日常的に体調管理に向き合う立場からのメッセージは、自然と説得力を感じさせる内容となっている。

【動画】東京消防庁から贈られた感謝状を手にした今永（画像は今永昇太公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「去年の熱中症ポスター見ました！ 今年もケガなく1年過ごせますように！」「東京消防庁の感謝状って、凄いですね」「今永選手、今年も引き続き応援します 今年の夏も熱中症気を付けます」「今永さんだからこそ水分補給の大切さの説得力が違う！」といった声が寄せられている。