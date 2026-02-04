2月2日、元プロ野球選手の清原和博の元妻でモデルの亜希が、Instagramのストーリーズを更新し、清原の近影を投稿した。さらに、“あの日”から10年経った心境をつづり、注目を集めている。

亜希は《2016.2.2→2026.2.2 10年前のあの日 何一つ忘れることのないあの日 祝う事ではないけれど、節目として祝ってみましたw》と、投稿した。

「清原さんは2016年2月に覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕され、世間に衝撃を与えました。亜希さんは騒動から10年が経過したことを振り返り、白いあご髭を生やした清原さんの写真を添えたのです。続けて、《また今日から10年 頑張ると目標を立てた清原さん 沢山の方々に支えられて今があります 現場マネージャーが代わりにお礼申し上げます 感謝》と、清原さんへの思いや周囲の人への感謝の気持ちをつづりました。亜希さんは、マネージャーとして清原さんと一緒に過ごしていたようです」（スポーツ紙記者）

元夫とともに、現在の率直な思いを明かした亜希だったが、Xでは

《亜希さんすごいな》

《清原は幸せだよねぇ。本当にいい伴侶をもらって。別れた後もここまでしてくれる人いないよ》

《亜希さん素晴らしい。清原和博氏は亜希さんに感謝しかないはず》

など、2人の関係に感銘を受ける声が見受けられる。

清原と亜希は2000年に結婚し、長男と次男が生まれたが、2014年に離婚。離婚から2年後、元夫の逮捕という衝撃的なできごとを受けて、距離ができた時期もあった。

「亜希さんは2025年2月のトークバラエティ番組『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に出演した際、『清原の“さんずい”に“青”って字だけでも見るのも嫌なときもあった』と、清原さんに対して抵抗を抱き、“断絶状態”になっていたと明かしました。ただ、次男から『お父さんに野球教えてほしい』と言われたのを機に、清原さんと会い、少しずつわだかまりが解消されたそうです」（芸能記者）

騒動後、清原は2025年11月の巨人主催のファンイベント「ジャイアンツ・ファンフェスタ“延長戦”〜2002年優勝メンバー同窓会〜」に参加したり、YouTubeチャンネルを開設するなど、表舞台での活動を増やしている。亜希は、元夫の仕事にもかかわるようになっていく。

「2022年の『NEWSポストセブン』で、亜希さんが清原さんのマネジメント会社の代表取締役を務めていると伝えられました。実際、亜希さんは2025年9月のInstagramでも、清原さんがチャリティートークショーに参加した際、《元嫁は現場マネージャーとして帯同してきました》とつづり、マネージャーとして同行したことを明かしています。一時は、決別したように見えましたが、いまでは公私ともに清原さんを支えているようです」（同前）

清原と離婚して12年が経とうとしているが、亜希の献身的なサポートは続きそうだ。