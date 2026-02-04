高校2年生17歳のシンガーソングライター“実来”がメジャーデビュー！デビュー曲「まだ選ばれていない僕らへ」MVも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月4日にメジャーデビューした高校2年生17歳のシンガーソングライター「実来」（読み：ミクル）が、同日20時にデビュー曲「まだ選ばれていない僕らへ」のMVをオフィシャルYouTubeで公開した。

■MVは関東近郊のスクラップ工場で撮影

「まだ選ばれていない僕らへ」は、激しいギターロックに17歳の彼女の先の見えない不安感や焦燥感を込めた等身大のメッセージが込められた楽曲。

MVは監督にHANAの「Blue Jeans」などを手掛ける大久保拓朗を迎え、関東近郊のスクラップ工場で撮影。暗視カメラも多用したインパクトの強い映像作品となっている。

実来は、数々の著名アーティストを輩出している音楽塾ヴォイスにて日々研鑽を積みながらこれまでインディーズから「hana」「Liar」の2曲をリリース。2025年秋から本格的に自身でソングライティングを始め、わずか3ヵ月で「まだ選ばれていない僕らへ」を完成、リリースすることになった。

■リリース情報

2026.02.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「まだ選ばれていない僕らへ」

