川上洋平[Alexandros]×SennaRin、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』挿入歌「ENDROLL」MV公開

[Alexandros]の川上洋平とSennaRinによる、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（公開中）の挿入歌「ENDROLL」のMVが公開された。

■映画本編とは異なる角度から魅力を映し出すMV

「ENDROLL」は、ロックバンド・[Alexandros]のフロントに立ち国内外で活躍する川上洋平と、特徴的な低音のハスキーボイスを武器に注目を集めるシンガー・SennaRinによるデュエットソング。川上洋平によるエモーショナルかつ繊細な表現に、SennaRinの透明感と力強さを併せ持つ歌声が重なり、『キルケーの魔女』に描かれる表現や登場人物たちの葛藤や選択を深く映し出している。

作曲・編曲は、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の音楽を手がける澤野弘之、作詞はSennaRin（作詞家表記:SENNARIN）が担当。SennaRinが2月4日にリリースした、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』コンセプトEP『LOSTandFOUND』に収録されている。

公開されたMVでは、楽曲の世界観と作品のテーマ性が融合した映像表現で、映画本編とはまた異なる角度から「ENDROLL」の魅力を映し出している。

■リリース情報

2026.02.04 ON SALE

SennaRin

EP『LOSTandFOUND』

