デンソーが2/7、8のHGで豆まきを実施！ プロ野球チームからゲストも登場

大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズは1月31日（土）、2月7日（土）と8日（日）に宝来屋ボンズアリーナで開催されるSVリーグ女子第15節のヴィクトリーナ姫路戦で、「福豆屋Presentsスーパー豆まき」を実施すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている

「福豆屋Presentsスーパー豆まき」はデンソーのパートナーである株式会社福豆屋の協力のもと、両日ともにハーフタイムで実施。コート上および観客席より、大量のお菓子をまく「お菓子まき」を行う。

豆まきには株式会社福豆屋とチームマスコット『ぶんぶん』のほか、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム「福島ファイヤーボンズ」のチームマスコット『ボンズくん』、福島県郡山市マスコット『がくとくん』と『おんぷちゃん』、こくみん共済 coopのマスコット『ぴっとくん』がゲストとして参加。

さらに、7日のGAME1限定でプロ野球チームの福島レッドホープから菅原正悟さんと平原裕士さん、チームマスコットの『REX』、福島トラック協会のマスコット『ふくトラくん』も登場予定としている。