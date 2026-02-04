衆議院選挙・熊本3区には

■自民党・前職、坂本哲志氏

■社民党・新人、橋村りか氏

■参政党の新人、霍田和佳氏



以上の3人が立候補しています。



自民党

9選を目指す自民党・前職の坂本哲志候補(75)。農林水産大臣や国会対策委員長を務めた実績をアピールします。



■自民・坂本哲志候補

「熊本3区がどういうふうにこれから様々な政策を、様々な物事を積み重ねていかなければいけないのか、これを私なりに皆さん方に御報告しそしてその審判を仰ぐ、そういう選挙である」





社民党

坂本候補が強調するのは、インフラなど基盤整備を進め「10年後を見据えた地域づくり」です。■自民・坂本哲志候補「熊本市の東側に一大経済圏をつくる、その経済圏をどのような形でつくるかというのが一番の課題」選挙をともに戦うキャラクターが「てつしマン」。「強さと愛嬌で一筋にやり通す」思いで終盤に臨みます。

前回に続き2度目の立候補となる社民党の新人・橋村りか候補(53)。TSMCの進出で農地を手放すなど打撃を受けた農業経営者への支援に取り組むとしています。



■社民・橋村りか候補

「農業を続けたかった。でもここで現金を手にしなければ自分たちは生きていけないんだ。 そういう思いを、苦しい思いを抱えておられる農業経営者の方、今のこの社会、これを私は変えていきたい」



県内最大の労働組合組織「連合熊本」から支持を受ける橋村候補。脳性まひを患う娘を亡くした経験から、「命を大切にする政治」を掲げています。



■社民・橋村りか候補

「いま一度平和と人権と一人ひとりの命を守るために、そのためにする戦いがここにあると。それが今回の選挙の大義」





参政党

初めて国政選挙に挑戦する参政党・新人の霍田和佳候補(39)。生活支援員として働きながらコメ作りをする兼業農家として、農業政策を打ち出します。



■参政・霍田和佳候補

「農業従事者の方々の所得をしっかりと保障して、そして待遇を改善して、安心して食料生産をしていただくというのがまず一つあります」



半導体企業の集積も進む熊本3区。霍田候補は、社会保険料の削減などで経済を回して地方の衰退を止め、日本の豊かさを守ると訴えます。



■参政・霍田和佳候補

「本当に深刻な状況なのは、私たちが住み暮らす農村、中山間地、全国の地方。私たち参政党が提案する減税と積極財政、これが必要になります」

