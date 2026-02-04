学童クラブの支援員だった男が、小学生の男子児童にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。さらに、男が勤務する保育園の園児も含め、被害は数十件にのぼるとみられています。

■保育士が男の子にわいせつな行為

キャップをかぶり、メガネにマスク。報道陣に気づいたのか、深くうつむいた男。不同意わいせつの疑いで逮捕された、木村正章容疑者（40）です。

職業は、保育士。自らが勤めていた学童クラブに通う当時小学生の男の子に対し、わいせつな行為をした疑いが持たれています。

警視庁によると、事件が起きたのは2024年1月。長野県立科町で学童クラブの宿泊行事をしていた時のこと。

木村容疑者は就寝時間帯、男子児童が寝ているところに近づき、体を触るなどしたとみられています。

■「子どもが触られている」警視庁に相談

木村容疑者は2019年から東京・新宿区にある学童クラブで働いていて、去年4月からは同じ法人が運営する保育園で勤務していたということです。

子供を通わせている保護者は、木村容疑者について。

子どもを通わせる保護者

「子どもと距離が近い。小学生と仲がいい印象。親たちにも友達感覚、明るいフレンドリーな人」

ただ…。

子どもを通わせる保護者

「（去年）10月とかそのくらいまではいたと思う。“もめ事”があって、そのあとに謹慎らしいよって」

木村容疑者は去年10月ごろから、ある“もめ事”で謹慎していたといいます。

その“もめ事”とみられるのが、同じ去年10月に警視庁に寄せられていた保護者からの相談。

保護者からの相談

「自分の子どもが保育士から体を触られている」

これをきっかけに事件が発覚しました。

■5年間で同様の犯行を繰り返したか

警視庁によると、複数の児童が「触られたことがある」「他の児童を触っているところを見た」などと話しているといい、被害は数十件にのぼるとみられています。

子どもを通わせる保護者

「しっかり監視してほしい。保育園側が見てほしい。預ける方も心配になる。本当にいい保育園で、先生たちもいい方ばっかりで、それが逆にね、残念だと思う」

保育園の理事長は私たちの取材に…。

理事長

「事実関係を確認して厳正に対処するつもりです」

調べに対し木村容疑者は「やっていません」と、容疑を否認しているということです。

警視庁は木村容疑者が5年間で、同様の犯行を繰り返ししていたとみて、調べています。