¡Ú½°±¡Áª¡Û¼«Ì±ÅÞ¡¦ÎëÌÚµ®»Ò»á¡¡ËÌ³¤Æ»¤«¤é¾åµþ¤·Åìµþ£²£·¶è¸õÊä¼Ô±þ±ç¤Ç¹â»Ô¼óÁêà¼ÂÀÓ¥¢¥Ô¡¼¥ëá¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡½°±¡Áª¡Ê£¸ÆüÅê³«É¼¡ËËÌ³¤Æ»£·¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¹ÊóËÜÉôÄ¹¤ÎÎëÌÚµ®»Ò»á¤¬£´Æü¡¢¾åµþ¤·¤ÆÅìµþ¡¦ÃæÌî±ØËÌ¸ý¤Ç³«¤«¤ì¤¿Æ±Åìµþ£²£·¶è¸õÊä¼Ô¤Î¹õºê¤æ¤¦¤¤¤Á»á¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Æ±Áªµó¶è¤ÏµìÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢»þÂå¤Ë¸üÏ«¾Ê¤òÎòÇ¤¤·à¥ß¥¹¥¿¡¼Ç¯¶âá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ä¹ºÊ¾¼»á¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¾®³Þ¸¶°¦»Ò»á¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿Ü»³ÂîÏÂ»á¤é¤¬Î©¸õÊä¤·Ï¢Æü¡¢Ç®¤¤ÁªµóÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢µ®»Ò»á¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥Þ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¶üÏ©¡¢¥«¥Ë¤¬¤ª¤¤¤·¤¤º¬¼¼¡¢¤½¤·¤ÆËÌÊýÎÎÅÚ¤òÁªµó¶è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëàÎëÌÚµ®»Òá¤Ç¤¹¡£ÃæÌî¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ÎàÎëÌÚ½¡ÃË¤ÎÌ¼á¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤Ï½°±¡Áª¤Ë´Ø¤·Á´¹ñ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤ËÅÅÏÃÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡Ê£±·î£³£±Æü¡Á£²·î£²Æü¡Ë¤·ÁªµóÀï½ªÈ×¾ðÀª¤òÃµ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤ÎÀª¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î»öÌ³½ê¤¬À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë³èÆ°Êó¹ð¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¤¢¤¤¤µ¤Ä¾õ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡µ®»Ò»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬Æ±Áªµó¤Ç¶ìÀï¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Áªµó½ªÈ×Àï¤Ë¸þ¤±¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬È¯Â£³¤«·î¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤òÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÄ°½°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤Ö¤ì¤Ê¤¤¡¢·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£¹â»ÔÁíÍý¤â¹õºê¸õÊä¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥¯¥é¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¤³¤ÎÆüËÜ¤òÁ°¤Ë¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ò¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¡¢Á°¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¹õºê¸õÊä¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤À¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿¡£