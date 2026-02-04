３人組歌謡コーラスグループ・純烈が４日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、この日リリースした新曲「ありがとう」のミュージックビデオ（ＭＶ）を公開した。

初めて表題曲の作詞を手がけたリーダーの酒井一圭は「くじけそうになった時、もうダメかと思った時、『ありがとう』という言葉に何度も支えられてきました」と説明。「ご来場いただいた皆さんと握手しながら、全国を旅しながら、出会ってくださった方々と元気の交換の『ありがとう！』を一緒に歌ってください。これからもよろしくお願い致します」とコメントした。

ＭＶは前作「二人だけの秘密」と同じ、ビートたけしの長男でクリエイティブディレクターの北野篤氏が企画。北野氏は「『ありがとう』という言葉を真ん中において、ストレートに表現しました。純烈の皆さんがいるところには、たくさんの形の『ありがとう』があり、その『ありがとう』を純烈が受け取り、他者へつないでいく。こうして『ありがとう』の気持ちは循環していく」と説明。「そんなイメージを監督がきれいな絵で描いてくれました」と語った。