衆院選まであと4日です。注目選挙区の1つの宮城4区は、中道改革連合の安住共同幹事長にかつて小選挙区で敗れた自民党の森下候補、さらに参政党の新人が挑みます。各候補者の訴えとは。

■10期連続当選も…自民候補が激しく追い上げ

選挙戦中盤、地元・石巻市内のホテルに姿を見せたのは、中道改革連合の安住淳・共同幹事長です。

中道改革連合 安住淳共同幹事長

「10時とか9時に演説会やるって異例だよね、石巻始まって以来だ」

「朝っぱらからすみません、本当に。朝から申し訳ないです。朝からすみません」

なぜ異例の朝の演説会を開くのでしょうか。

安住氏は初当選からおよそ30年、10期連続当選という強さを誇っています。しかし、序盤の情勢調査では、自民党の森下千里候補に激しく追い上げられる展開になっています。

新党の共同幹事長として連日、全国での応援演説が求められる安住氏。

中道改革連合 安住淳共同幹事長

「幹事長として（候補を）立てた責任、（党を）作った責任があって、悔しい、残念ですけど、ここを離れなければなりません。今回の選挙、本当に厳しい戦いです」

厳しいと話すなか、応援演説の合間を縫っての異例の朝の演説会だったのです。

地元の人に話を聞きました。

石巻市民

「石巻じゃやっぱり安住さん。人気っていうか強いよ」

石巻市民

「安住さんは地元なので、震災からやっと15年、その大変さを知っている」

そんな安住氏が支援者に訴えたのは…

中道改革連合 安住淳共同幹事長

「中道改革連合、とにかく全国にちゃんと（勢力を）作って、自民党に対抗するもう1つの国民政党に立派に育てる、これが全て。斉藤鉄夫代表も、野田代表も、わたし安住淳も、じじいの最後の願い」

さらにふるさと、石巻への思いも強調しました。

中道改革連合 安住淳共同幹事長

「よそから来た人でいいですか？ ふるさとを一番思っているのは私だと思っていますから」

■移住して5年の自民・森下候補、リベンジ狙う

その安住氏を追いかける「よそから来た」自民党候補が、石巻に移住して5年の森下候補です。

自民党 森下千里候補

「私は宮城に来て、こんなに良き日本があるんだ、こんなに心ある世界があるんだ。初めてわかりました」

森下氏は、2021年の選挙では小選挙区で安住氏と戦い、およそ2万票差で落選し比例復活もかなわず、その後、2024年に比例の単独候補として初当選を果たしました。

今回、公示日には高市総理大臣が自ら応援に入りました。高市人気を追い風に、安住氏へのリベンジを狙います。森下候補も支援者に囲まれる人気ぶりです。

石巻市民

「通勤時間とかそこの角に立って、朝とか立ってたり、よく見かけるのが多いし、一生懸命頑張ってるなって」

石巻市民

「子どもの高校の式典とかがあったときに来ていただいて、皆さんとお話しされたりとか」

本人に手応えを聞きました。

自民党 森下千里候補

「たくさんの方に応援していただいてる実感はあるんですが、接戦かどうかはわからないのでやっぱり箱を開けてみないと、精いっぱい頑張りたいと思っています」

■参政党の新人も

今回、宮城4区には、参政党から英会話講師などの経歴をもつ新人の佐野誠さんも初出馬しています。4人の子を持つ父親でもあり、安心して子育てできる経済支援などを訴えています。

参政党 佐野誠候補「もっともっと子を産んで育てるっていうことに関してサポート、それは必要なんじゃないかな」