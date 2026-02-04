タレントの辻希美（38）が4日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話2時間SP」（後7・00）にゲスト出演。子だくさんになった理由について明かした。

「総勢13人！子だくさんママの本音」の企画で、5児のママ・辻希美、4児のママ・東原亜希、4児のママ・加藤夏希が登場。

子だくさんになった理由について、辻は「もともと3〜4人は欲しいと思ってて、4人目を産んだ時に終わりで大丈夫かなと思った」と回想。19歳で結婚し、20歳で第1子長女を出産したことを振り返り、「長女が1人目でいっぱいいっぱいで記憶がなくて。長女に対してかｙんと向き合えてあげられなかったと思って、もう1回娘が育てたいと思って5人目に踏み出した」と明かした。

昨年8月に第5子次女が誕生。「めちゃくちゃかわいい…孫です」と笑い、「（最初の出産から）18年も経って体もしんどいはずなのに、今一番、夜中の授乳も幸せ」と笑顔で語った。

辻は俳優の杉浦太陽と2007年に結婚。同年にインフルエンサーとして活躍中の第1子長女の希空、10年に第2子長男の青空さん、13年に第3子次男の昊空（そら）さん、18年に第4子三男の幸空さんが誕生。昨年8月には第5子次女・夢空（ゆめあ）さんが誕生した。