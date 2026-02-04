歌謡コーラスグループ純烈の新曲「ありがとう！」ミュージックビデオ（MV）が4日、純烈オフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。

同曲はリーダー酒井一圭（50）が作詞を手がけ、この日に発売。「くじけそうになった時、もうダメかと思った時『ありがとう』この言葉に何度も支えられてきました」という。「ステージにご来場いただいた皆さんと握手しながら、また全国を旅しながら出会ってくださった方々と、元気の交換の『ありがとう！』。純烈と一緒に歌ってください」とし、「これからもよろしくお願い致します！」と呼びかけた。

同曲MVは前作「二人だけの秘密」同様ビートたけしの長男で、クリエーティブ・ディレクターの北野篤氏が企画を手がけた。

北野氏は「『ありがとう』という言葉を真ん中において、何にもひねらずストレートに表現しました」とし、「純烈の皆さんがいるところには、たくさんの形の『ありがとう』があり、その『ありがとう』を純烈が受け取り、その『ありがとう』の気持ちを他者へつないでいく。そうして『ありがとう』の気持ちは循環していく。そんなイメージを森田監督がキレイな絵で描いてくれました」と制作意図を語った。