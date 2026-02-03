拉致被害者、横田めぐみさんの母・早紀江さんは2月4日、90歳の誕生日を迎えました。早紀江さんに寄り添い活動をともにする人たちいます。めぐみさんの小学校時代のクラスメイトたちです。

49年前の春

「また微笑むヨコの笑顔がみたい」小さな桜の苗木に再会の願い込めます。



新潟市の寄居中学校。この冬を越えると満開の桜が咲き誇ります。



49年前の春。ここで1枚の写真が撮影されました。桜の木の前で微笑む少女…横田めぐみさんです。

90歳の誕生日を迎えた母・早紀江さん

帰りを待ち続ける母・早紀江さん。会えなくなって50年近くの年月が経とうとしています。



〈めぐみさんの母 横田早紀江さん〉

「2月4日が誕生日で90歳になるということですごい時間が経っているんですが、めぐみで言えば13歳のころからもう61歳になっているわけでしょう。どんな風になっているか想像もつかない」



13歳だっためぐみさんは61歳に。41歳だった母は2月4日に90歳になりました。再会のときを待ち続ける早紀江さん。その思いに寄り添い支える人たちがいます。



〈めぐみさんのクラスメイト 西村暢子さん〉

「このヨコの問題だけは国が動かなけば絶対に動かない問題」



〈めぐみさんのクラスメイト 小栗武さん〉

「6年分の楽しさがここに詰まっているんじゃないか」

クラスは6年3組

横田めぐみさんは1976年、新潟小学校の2学期に転校してきました。クラスは6年3組。周りからは「ヨコ」、そう呼ばれていました。



6年3組のクラスメイト西村暢子さん。いつも友人に囲まれていためぐみさんは憧れの存在でした。

「歌うことが大好きだった」

〈めぐみさんのクラスメイト 西村暢子さん〉

「そういうところも憧れだったかもしれませんね。人の輪の中にいるイメージがありましたので。もっと仲良くなれたらよかったと思っていたと思います」



合唱のソロパートをかけてめぐみさんと歌声を競い合ったことも。



「ソプラノのパートはヨコが歌うことになったんですけれども、私もオーディションに出た何人 かの１人だったんですけど歌を聞いて負けたわと。これは敵わないなと」



歌うことが大好きだっためぐみさん。その歌声が残されています。



『流浪の民』（♪～）



「早く本当のことを知りたかった」

〈小栗武さん〉

「小学6年生のときは楽しい思い出しかなくて。本当に楽しかったですよ」



6年3組のクラスメイト小栗武さん。一番の思い出はその笑顔です。



〈小栗武さん〉

「いつも笑顔なんですよ。柔らかいというか優しい笑顔の子で。本当ににこやかな女の子で」



クラスメイトを明るく照らしためぐみさん。別れは突然のことでした。



〈小栗武さん〉

「小栗、横田いなくなったみたいなんだよって」



〈西村暢子さん〉

「帰ってこないという話を聞いてから、1日か2日後くらいに警察の方が来られてどんな情報でもいいから教えてくださいと」



めぐみさんは寄居中学校に進学した1977年の11月15日、こつ然と姿を消しました。下校途中に何があったのか…何の消息もつかめないまま時間だけが過ぎていきました。



〈西村暢子さん〉

「警官が家に来たかって聞いてきた友達がなんとなく高揚した雰囲気だったので、それが嫌だなという気がしてしまって。この話題を人と軽々しくしたくないという気持ちがあったんですけれども」



〈小栗武さん〉

「早く本当のことを知りたかった。普通の中学生であれば最悪の事態ってどんなことかある程度想像できるだろうけど、まだそれが事実じゃないのに勝手にそんなことをいうのは失礼な話だから、余計にめぐみさんに対する会話は自然と控えるようになっていったのかもしれない」



北朝鮮に拉致されていたと分かったはそれから20年後のことでした。



拉致問題の進展を働きかけてるため父・滋さんと母・早紀江さんは何人もの政治家のもとを訪ね協力を訴えました。署名活動や講演会で全国を飛び回る日々。満開の桜が娘の記憶を呼び起こします。



〈めぐみさんの父 横田滋さん〉

「寄居中学校の前の写真が桜が4月のころ満開だったのでそのときのことを思い出します」



〈めぐみさんの母 横田早紀江さん〉

「早く桜を一緒に見て、みんなお友達と一緒に楽しい時間が戻ってくるといいんですけど」



夫・滋さんが他界

81歳の早紀江さんの誕生日（2017年）。友人や支援者に囲まれて笑顔を浮かべる早紀江さんの姿がありました。その隣には滋さんが。寄り添うように穏やかなひとときを過ごしました。



このころ滋さんは思うように言葉を発することができなくなっていました。



老いてゆく体。いつも優しい父親の眼差しでめぐみさんの写真をみつめていた滋さん。再会を果たせないまま2020年に亡くなりました。





同級生が開くチャリティコンサート

去年の春。クラスメイトたちが母校の寄居中学校に集まりました。横田さん家族の再会を願い桜の苗木を植えるためです。



花の数は減り衰えた木も目立つようになった桜。老いてゆくその姿は過ぎ去った年月の重みそのものです。



クラスメイトや同級生たちはめぐみさんの誕生日の10月5日に合わせて再会を誓うチャリティーコンサートを開いています。最初で最後にしたい…その思いで始まったコンサートも15回目となりました。それでも…



〈めぐみさんのクラスメイト 西村暢子さん〉

「このヨコの問題だけは国が動かなけば絶対に動かない問題なので。国の方に忘れていないんだと主張することが唯一のできることじゃないかと思っています」



〈めぐみさんのクラスメイト 池田正樹さん〉

「あの優しかっためぐみさんを放っておけないんです。それは同級生だからです。ご縁があったからです。放っておけないからです」



政府に直接めぐさみんの救出を訴えるため、この日、早紀江さんとともに首相官邸へ向かいました。拉致問題を担当する木原官房長官に約3万人分の署名を手渡しました。



〈めぐみさんの母 横田早紀江さん〉

「なんで解決できないんだろうと全国民もみんなが不思議でしょうがないくらいの思いで。子どもたちが元気に戻されるならなんでもいたしますので、どうぞ今年こそ何らかの形でよい動きがありますように心からお願いいたします」





「とにかく会いたい」

90歳になった早紀江さん。その思いに寄り添い支える人たちがいます。



写真の中でほほ笑むヨコ。



〈めぐみさんのクラスメイト 真保恵美子さん〉

「一緒にいる時間を取り戻したい気持ちと。とにかく会いたい」



何気ない家族の日常。



〈めぐみさんのクラスメイト 清水雅生さん〉

「横田が双子の弟さんをよく面倒をみて。いい家庭だなといつも思っていました」



色あせない6年3組の思い出。



〈めぐみさんのクラスメイト 小栗武さん〉

「一緒にいた時間は半年ぐらいかもしれないけどそんなのは関係なく。ずっと6年分の楽しさがここに詰まっているんじゃないか。この写真をみるとその当時の楽しかったことしか思い出さない」





早紀江さんの誕生日、2月4日は立春。小さな桜の苗木は待っています。



あの頃のように笑顔咲く春の訪れを。

