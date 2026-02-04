北海道の豪雪で交通網も麻痺している中、男性と大型犬が「全力で楽しんでいる光景」が素敵すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で628万回再生を突破し、「良すぎるコンビ」「何度も見ちゃう」といったコメントが寄せられています。

【動画：北海道の豪雪で交通網も麻痺している最中、男性と大型犬が…『全力で楽しんでいる光景』】

公園は銀世界

Instagramアカウント「umimal_no_boss」に投稿されたのは、北海道の豪雪で交通網も麻痺している中、飼い主さんと遊んでいるゴールデンレトリバーの男の子「 海丸（うみまる）」くんの様子。

飼い主さんに抱えられ、盛大に積もった雪の中にボフッと投入される海丸くん。それが「遊ぶぞー！」の合図になったようで、海丸くんはすぐに起き上がり、逃げ出す飼い主さんを追いかけ始めます。

最高のコンビ

海丸くんの体高よりも高く積もった雪の中を、互いに追いかけっこし合う2人。海丸くんに後ろから体当たりされ、飼い主さんは派手に転倒してしまいますが、とにかく楽しんでいるのは伝わってきます。

その後も飼い主さんが追いかけては、海丸くんに華麗に逃げられてしまいます。表情からも海丸くんのエンジョイっぷりが滲み出ていて、最高のコンビです…！

雪を楽しみ尽くす！

積もっているのはフカフカの雪で、何度転んでも突っ込んでも、全然痛くないのだそう。全身雪まみれになって全力で遊ぶ2人の姿に、思わずほっこりしてしまいます。

飼い主さんはお疲れのようですが、海丸くんはまだまだ遊べそうな様子。ドッグラン状態で、豪雪を全力で楽しんでいる、微笑ましい光景を見せてくれた2人なのでした。

投稿には「良すぎるコンビ」「何度も見ちゃう」「こんな遊びしたかったぁ～」「兄弟みたいな親子みたいな良い関係」「最高だねっ」「飼い主さんの体力に脱帽」といったコメントが寄せられています。

海丸くんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「umimal_no_boss」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「umimal_no_boss」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

