ギャル曽根『カップヌードル』を使った“酸辣湯風”アレンジレシピ「最高に美味しいです！」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【パーティー】みんなで推し麵を持ち寄ってカップ麺アレンジ大会！第５弾！！』という動画を投稿。スタッフの方々とカップ麺のアレンジメニューを堪能する様子を公開してくれました。今回は、ギャル曽根さんが考案した意外な食材を使った“カップヌードル”のアレンジレシピをご紹介します♪

【関連】狩野英孝、流行りの“カップ麺”を絶賛「クセになる」「罪悪感がないというか」

ギャル曽根さんが紹介した、カップ麺の定番！日清のカップヌードルを使用した、驚きのアレンジレシピがこちら。

◼︎日清カップヌードル アレンジ

【材料】・日清のカップヌードル（今回は『カップヌードル ビッグ』を使用）1個・もずく 1カップ・食べるラー油 お好みの量

【作り方】（1）カップヌードルに、お湯を線より若干少なめに入れる（2）蓋をして3分待つ（3）電子レンジで少し温めたもずくを（2）に入れる（4）食べるラー油を（3）に入れれば完成

こちらをギャル曽根さんが調理していると、スタッフさんは「どういうこと！？」「もずくをチンする人初めて見た」と衝撃を受けた様子！

◼︎酸辣湯風のお味

出来上がったものを見て、スタッフさんが「どういう味？あ、酸辣湯的な？」と質問すると、ギャル曽根さんは笑顔で「よく分かりましたね」とコメント。

そして、アレンジされたカップヌードルを食べたギャル曽根さんは「最高に美味しいです！」と満足した様子。

その後、試食をしたスタッフさんも「うまっ！めっちゃ好きこれ。これ販売できるレベル！」「出汁もめっちゃ美味しい。飲める」と大絶賛されていました♪

■動画もチェック

動画内では、このほかにも、ギャル曽根さんやスタッフさん考案のカップ麺レシピが紹介されています。ぜひチェックしてみてくださいね。