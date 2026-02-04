ヤンデレ系ラブ・サスペンス漫画『救い、巣喰われ』（マイクロマガジン社）がNOA、阪口珠美、阿久根温世出演で2月12日（木）からドラマ化される。それを記念して書店フェアが開催される。

マイクロマガジン社が刊行するコミックレーベル・コミックRouge『救い、巣喰われ』ドラマ放送・配信開始を記念して、2026年2月12日（木）～書店フェアを開催。1～4巻が実写ドラマの写真を使用したメディア化記念帯で登場する。

偏愛×執着──壊れるほど、愛している。駆け出しアイドルの天は、同じアイドルグループの仲間から嫌がらせを受ける日々を送っていた。そんな中、人気俳優の宝生アキと出会い、アキが出演するドラマの代役をやることになる。彼女の演技者としての才能を見出すとともに、アキの嗜虐心が疼きはじめた…。二人の偏った愛の行く末とは。

■書店フェア情報特典：描き下ろしイラストカード（非売品・1種）配布方法：フェア対象タイトルから1冊お買い上げごとに1枚プレゼント。対象期間：2026年2月12日～※特典がなくなり次第終了。フェア対象書籍：『救い、巣喰われ』1～4巻※フェア、メディア化記念帯いずれも、書店により展開時期は異なる。※一部書店では取り扱いなし。・配布特典には各店舗ご用意数に限りあり。先着順にて予告なく終了となる・配布開始日は流通状況や店舗の事情等により前後する場合あり。・店舗ごとに配布方法や、購入ルールなどが異なる場合があり。・紙書籍が対象。電子書籍は対象外となる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）