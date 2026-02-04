能登町の能登高校で先日、寿司づくりの体験授業が行われました。能登の食文化の豊かさを感じてもらう機会にと、生徒たちが地元の職人から手ほどきを受けました。

津久司・坂津世史店主「お寿司を握る時に僕が一番大事だなと思う事はシャリなんですよ」

生徒たちに熱く語るのは、能登町宇出津に店を構える「津久司」の店主、坂津世史さん。

参加したのは能登高校地域産業科の3年生10人です。

「不格好でも気持ちがあれば料理はおいしい」

寿司づくりの体験実習を通して、海の幸豊かな地元の食文化を見直します。寿司の命ともいえるシャリの仕込みから握り方まで、プロ直伝の技を教わる生徒たち。

生徒とのやり取り「絶対さっき俺の話聞いてないな。形でやるんですね？素晴らしい！」「おーいい感じ、何回も繰り返しな。1・2・3、そうそうそう・・・」

「（あの子）雰囲気出てませんか？一番やっぱり不格好でも気持ちがあれば料理は美味しいですよ」

生徒「むずいですこれ。師匠とは全然違う形になってますよね。（師匠って呼んでいる？）「あぁ、もう師匠です」「どうですか？師匠」「弟子にした覚えはない！（笑」「どんどん手にお米を感じて来ました」

即席の師弟関係も生まれ、数時間の実習で寿司を握る手付きも良くなってきました。

津久司・坂津世史店主「この短時間では良いんじゃないですか？あとは自分で考えるしかないんでね」

試食した人「高校生が握ったとは思えない」

この日に合わせて招いた県や町の関係者に、生徒たちが握った寿司が振る舞われました。

試食した人「とても美味しいです。本当に高校生が握ったとは思えない」

生徒は（美味しいと言われて）「めっちゃ嬉しいです。今日初めて握りました」

すると…

記者（なんで握っているんですか？）「ちょっと僕が握ったのを出してみようかなって」

生徒が握った寿司の評判に刺激を受けたのでしょうか？

坂さん、職人の血が俄然、騒ぎ出します。

握った寿司を食べ比べてみると…

「生徒さんが握ったものは初めてとは思えないくらい。ビックリしています。ただ、やっぱり職人さんが握ったのはふた噛み目のシャリのほどけ具合がふわっとしていて、プロは流石だなと」講師の寿司店主「一生懸命やっていたのは本当嬉しいな」

生徒「坂さんのはシャリがバランス良くて上のお刺身は弾力があるけど下はやわらかい感じ。自分が握ったのはシャリはおにぎりぐらい硬くて、ちょっとカチカチになった。まぁ美味しかったし楽しかったので良い経験になりました」「50（貫）は握りました。でもやっぱ難しいなって実感しました」

津久司・坂津世史店主「自分が寿司を教える事で、若い子らが目をキラキラさせているのは、嬉しいなって思うし、一生懸命やっていたのは本当嬉しいなと」

寿司づくりを通して能登の魅力を再認識した3年生たち。

卒業後にふるさとを離れることがあっても、この日の体験を胸に能登へ思いを寄せます。