優しかった彼が暴力を振るうように…結婚前にクズ男を見抜く方法とは？【著者インタビュー】
数多くあるサレ妻作品のなかでも、サレ妻×異世界という組み合わせがユニークな漫画『異世界転生したサレ妻ですがクズ夫を捨てて幸せを掴むことにしました』（綾束乙：原作、酒井美羽：漫画/KADOKAWA）。作画を手がけたのは、『酒井美羽の少女まんが戦記』（酒井美羽/秋田書店）でも話題の恋愛漫画の名手・酒井美羽先生だ。
物語は、ヒロインが転生した先の世界でもクズ夫と夫婦になって虐げられてしまう、という過酷な設定。そんな彼女の前に現れたのは、夫とは対照的にやさしく紳士的な青年魔術師エルヴァンだった。エルヴァンから魔術指導とともに愛情をうけ、クズ夫と対決するヒロインだったが…。
--ヒロインと夫はかつて愛し合ったはずの仲。それなのに、どうして夫は浮気をしたり暴力を振るったりするのでしょうか。
酒井美羽先生（以下、酒井）：きっと化けの皮が剥がれたんでしょう。もともとそういう気質だったけど、だんだん気が緩んできて、正体が現れてしまっただけだと思います。
SNSを見ていても、暴力男は「擬態がうまい」ってみんな言っていますね。家庭内では暴力男でも、外ではいい人と言われているようです。
--結婚前にクズ男を見抜く方法はあるのでしょうか。
酒井：昔、仕事繋がりでそういう気質っぽい男性に出会いました。打ち合わせではやさしいけれど、タクシーに乗ったら運転手さんに威嚇していたんです。そんなに横柄な人を見たのは初めてだったので、ショックすぎて記憶が消えかけています（笑）。
店員さんやタクシーの運転手さんなど、接客してくれる方への態度を見ると暴力的な気質を見抜けるかもしれないですね。
--ご自身の周りにも思い当たる方はいますか？
酒井：過去に夫から暴力を振るわれていた友人がいます。今は完全に家庭内別居中のようです。友人は「（夫は）生きているかどうかわからないけど、生きてるんじゃない？」なんて言っているので、やっぱり夫は妻を大事にしないといけませんね。
