２月８日投開票の衆議院選挙。シリーズで県内各小選挙区の候補者の選挙戦をお伝えします。



【長野３区】

上田市や佐久市など17の市町村が選挙区となる「長野3区」。

自民と立憲による一騎打ちだった前回から様変わりし、前職と新人あわせて4人が立候補しています。



「長野3区」に立候補しているのは届け出順に、れいわ新選組の新人・山口孝司さん、自民党の前職・井出庸生さん、参政党の新人・仁科裕貴さん、中道改革連合の前職・神津健さんの4人です。

過去2回の衆院選では、自民と立憲が小選挙区で1勝1敗の結果でした。





■■■【れ新・新】 山口孝司候補■■■「私は国民に寄り添う、また生活に困っている、また高齢者、こういった方々の声を国政に届けるべく戦い続けたいと思っております」れいわ新選組の新人、山口孝司さん。れいわ新選組として県内初の小選挙区立候補者です。山口候補「地元(上田市の）中之条から国政に挑戦します」上田市出身の山口さん。来月行われる上田市議会議員選挙への立候補を予定していましたが、党からの打診を受け、国政に挑戦することになりました。山口候補「私は昨年3月まで普通のサラリーマンでした。社会福祉士として福祉の世界で働いていました。介護に携わる人の賃金は、全産業平均より年収が100万円も低いのが実情です。そんな方々の賃金を上げ処遇を改善したい、そう思いました」社会福祉士としての経験を踏まえ山口さんは、介護をする側される側、双方にとっての「福祉の充実」などを訴えます。また、党の公約を伝えることにも力を入れます。山口候補「れいわ新選組は、消費税廃止、原発反対。あと憲法改悪しないといったところを政策に挙げているので、他候補とその辺を差別化して戦っていきたい」■■■【自民・前】井出庸生候補■■■「私は今回、特に地方を強く豊かにということを訴えております」前回、小選挙区で落選し、比例で復活当選した自民党・前職の井出庸生さん。5期の実績を踏まえ、特に「地方の活性化」「中小企業・農業などの振興」を強く訴えます。井出候補「前回は小選挙区で負けるという悔しい思いをしました」井出陣営が重点地域のひとつとするのが大票田の上田市。前回の衆院選では、立憲候補に1万2千票あまりの差をつけられ上田市を落としました。「ありがとうございました」上田市内で遊説を行う井出さん。有権者に積極的に声をかけます。井出候補「自民党にとって厳しい選挙区だというのは分かっていますから。毎回危機感も持っていますし、上田でベストを尽くして訴え切りたい」この日は上田市で個人演説会を開催。大臣経験者なども応援に駆け付け、支持拡大を訴えました。井出候補「私にとって、上田も千曲も青木も坂城も、選挙区の全てが地元です。この地域の未来をつくるのは私、井出庸生にどうか任せていただきたい」■■■【参政・新】仁科裕貴候補■■■「もはや日本が、日本人のものではなくなっていくかもしれない。今この衆議院議員選挙は、私たちの日本がどの道に行くのかを決定するための、そんな12日間です。どうか皆さんにそれを考えていただきたい」参政党の新人、仁科裕貴さん。「国民の生活の立て直し」や「選択制夫婦別姓制度反対」などの政策を訴えます。仁科候補「皆さん自身の手で、誰かに任せないでください。丸投げしないでください。みんなで考えてつくっていきましょう。共に学び、ともにこの日本を守ってまいりましょう」去年、党に入り、28歳で国政初挑戦となった仁科さん。若い世代の政治参加を強く呼びかけます。仁科候補「自分と同世代が政治に興味がない人というのが多いので、自分たちが動けば政治は変わるんだということを、どうか希望を持っていただきたいと思っています」今回の選挙戦、仁科さんは自身が「第3の選択肢」であると位置づけます。仁科候補「経済が衰退していったこの30年間をどこの政党が担っていたのか。それをどこが見過ごしてきたのかということをちょっと問い直していただきたいと。今までずっと政策を失敗し続けてきた人たちにこのまま任せて本当にいいかということを問わせていただきたいと思ってます」■■■【中道・前】神津健候補■■■「今の自民党というお医者さんはうまい政策を出してきていない。だから私たちは中道改革連合という新しいお医者さん、新しい政策に今こそ移行していくべきだと思いますが、皆さんいかがでしょうか」前回、小選挙区で勝利した中道改革連合の前職、神津健さん。上田市の決起集会には、共闘する公明党や連合長野の関係者も詰めかけました。神津候補「本当に申し訳ないんですが、今の情勢調査ではやっぱり私がビハインド、後ろになってしまっています。一緒に戦い、勝たせていただきたいんです。よろしくお願いします」選挙戦では市街地、山間部に関わらず、様々な場所で有権者に訴えます。神津候補「食料品の消費税をゼロにすることによって、物価高に対する緩和していく措置、物価高に対抗していくには、日本の経済を成長させていかなければならない」選挙戦では「円安による物価高への対策」や「地方創生・地域活性化」などを訴える神津さん。選挙区に選択肢が増えたことで、前回とは異なる戦いになっているといいます。神津候補「選挙というのは毎回必ず勝たなくてはならないというところで、とにかく自分のやれることを一生懸命、全力で頑張っていくというところだと思っています」■■■前回の一騎打ちから構図が一変した長野3区。およそ39万人の有権者たちの選択は、いかに。