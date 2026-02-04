「シリーズ党幹部にきく」、きょうは、れいわ新選組です。衆議院選挙の公示目前に山本太郎代表が、急遽、参議院議員を辞職。「代表不在」の選挙戦をどう戦っているのでしょうか。

【写真を見る】【党幹部にきく】衆議院選挙 れいわ新選組・櫛渕万里共同代表 山本太郎代表不在の選挙戦で“政策実行力”どこまで訴えられるか焦点【選挙の日、そのまえに。】

課題は「発信」 山本太郎代表なき選挙戦

れいわ新選組 山本太郎 代表

「私、山本太郎は、本日、参議院議員を辞職します。端的に言うと多発性骨髄腫、血液のがん、その一歩手前にいます」

衆議院選挙公示の1週間前、突然発表されたれいわ新選組・山本太郎代表の議員辞職。





山本氏が代表を務めるれいわ新選組は、積極財政や脱原発などを訴えてきたほか、生活困窮者や障がい者に寄り添う政策を掲げてきました。

バンドを取り入れたり、聴衆との質疑応答をするなどの選挙戦を広げ、独自の「発信」をしてきた、れいわ新選組。今回の選挙戦は、その「発信」が課題です。

れいわ新選組 大石晃子 共同代表

「たぶん山本太郎だったら、もっと人が来てるだろうなとか、そういうことは感じてます。山本太郎がいなくなるっていうのは、非常に存亡の危機でもあるわけなんです」

支援者は「山本太郎不在」をどう感じているのか…

支援者

「（以前は）たくさんの人が集まってくれたが、いま、こうなかなか、いろんな会場でも集まってない状況がある。でも負けちゃいけないと思います」

結党以来「消費税廃止」主張

れいわ新選組 山本太郎 代表

「『消費税は廃止だ』と持ち出したのが、れいわ新選組です」

「この消費税、一体何のために取られてるんですかって」

結党以来、掲げ続けてきたのが「消費税廃止」です。



今回の選挙戦でも、れいわ新選組は一貫して訴え続けています。その財源や実現可能性について、櫛渕万里共同代表に井上キャスターが直撃しました。

井上貴博キャスター

「結党以来ずっと消費税廃止を訴え続け、今回、チームみらい以外、ほぼ全ての政党が消費税減税を掲げて廃止もある。その中でどういう思いでいらっしゃるのか」

れいわ新選組 櫛渕万里 共同代表

「（結党から）6年たって、ほぼ全ての政党が自民党まで公約に掲げたっていうのは、このれいわ新選組があったからこそだと思います」

「赤字国債を発行してでも生活の危機を救うべき」

「消費税廃止」、その財源については…

れいわ新選組 櫛渕万里 共同代表

「私たちの考え方は、まずは赤字国債を発行してでも生活の危機を救うべきではないかと」

財源としては、ほかに景気回復による「税収増」や「大企業や富裕層への課税強化」などを訴えます。

井上貴博キャスター

「赤字国債を発行して、その後、経済が回っていくから成長していく、あまりに良いストーリーに聞こえるが」



れいわ新選組 櫛渕万里 共同代表

「やってみましょうよと思いませんか。その方針で政策をやってきてないんですよ、今まで。国民に対してしっかり積極財政で投資をして、経済を上げていくという方法を誰もやっていないんだから。これをやりましょうよ、ということをぜひ皆さんと共有したい」

「一人一人が山本太郎」で挑みたいとする櫛渕共同代表。



絶対的な看板を欠き、正念場を迎えるれいわ新選組が、政策の実行力をどこまで訴えられるかが焦点です。