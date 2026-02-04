2026年 第50回エランドール賞の授賞式が行われ、受賞者の岡山天音さん、夏帆さん、佐藤二朗さん、郄石あかりさん、松村北斗さん、芳根京子さんらが登壇しました。エランドール賞は、将来を嘱望される俳優に贈られる賞です。



【写真を見る】【 夏帆 】 竹内涼真の告白に驚き 中学時代 「夏帆さんが待ち受けでした」「僕らの世代でマドンナだった」





TBS「じゃあ、あんたが作ってみろよ」や、日本テレビ「ホットスポット」などの演技が評価された夏帆さんは、猯昇酩覆箸癲∧送が終わった今でもたくさんの方に声をかけていただきます。本当に作品を楽しんでくださっていたんだなというのが伝わってくるような熱いお声もいただいたりして...瓩函∈酩覆糧振舛妨正據





爐修鵑覆声を聞いて「やっぱり、もっともっと頑張らなきゃいけないな」と。みなさんに楽しんでいただける作品をお届けできるように、もっといいお芝居ができるようになりたいと強く思いました瓩函△気蕕覆覲萍に意欲を見せました。





また、夏帆さんは犧鯒は、改めて一人では何もできないなと感じた 1年でもありました。作品ごとに素敵なスタッフ、キャストの皆様とご一緒できて、そしていつも支えてくださる事務所の方々、家族の存在があって、自分はこうやって仕事を続けてこられている。本当に出会いに感謝です瓩函⊆囲への感謝を熱を込めて語っていました。







そんな夏帆さんを祝うために駆けつけたのは、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で夏帆さんと共にW主演を務めた竹内涼真さん。竹内さんは、夏帆さんをお祝いしつつ牴独舛気鵑里海繁榲に昔からファンで、中学校の時、同世代で好きな女優さんを待ち受けにしようってなって、僕は夏帆さんが待ち受けでした。でも、それをドラマの始めに言うとちょっとキモいかなっていうのが（笑）。いま思い出したので報告しときます瓩函∪里ら夏帆さんのファンだったことを告白。





夏帆さんが狃蕕瓩栃垢ました瓩閥辰い討い襪函竹内さんは爐瓩舛磴ちゃキモくないですか？瓩函⊆虐しつつ爐任癲△修譴らい僕らの世代でマドンナだったから瓩函△泙辰垢阿米靴琶屬靴討い泙靴拭







最後に、夏帆さんは犧２鵝久しぶりに主演をやらせていただくっていうことで、プレッシャーだったり緊張もあったんですけれども、竹内くんと一緒に主演を張れたっていうのが、本当に私はラッキーだったなと思います。またどこかでご一緒できるように頑張りたい瓩函竹内さんにメッセージ。それを受けた竹内さんは爐泙織マしてやりましょう！瓩函∩屬笋に笑っていました。







【担当：芸能情報ステーション】