お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロ（40）が3日深夜に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（火曜深夜1・58）に出演。超大物同士の共演NGを暴露した。

この日は「イニシャルゴシップクイズ」を展開。とっておきの芸能ゴシップを持つ芸人が出題者となり、登場人物をイニシャルで披露。回答者は1回だけその人物が誰なのかを確認でき、最初の正解者だけが真実を知ることができる。

出題者となった東ブクロは「どぎついのいきますわ」とし「大物タレントTと大物タレントMが昔は仲がよかったが、今は共演NG」と出題。「誰もが知るタレントさんお二人」「どうやら不動産売買の件で揉めてから」「家族ぐるみで仲良かったのが、もう共演もNG」とヒントを出した。

これにコロコロチキチキペッパーズ・ナダルが「眼鏡はかけてますか？」と質問。東ブクロは「まぁ〜、かけてはいるかな」。ナダルが「1人目はイメージついている。だいぶお金持ってはる」とすると、モグライダー・芝も「俺も！超大物じゃない？」と参戦。東ブクロは「超大物。知らない人はいない。両方超大物」とさらなるヒント。

結局ナダルが手を挙げ、東ブクロに耳打ちで確認。東ブクロが「正解！！」とするとナダルは「ウソやん！？」と苦笑い。「ちょっと見いへんなと思ってた。エグイ2人や。芸能界に震撼走るぞ!!!」と衝撃の様子だった。