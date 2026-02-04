山形県の市で「グルメが魅力的」と思う市ランキング！ 2位「山形市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
街を歩けば、香りや彩りに心が躍る食のスポットがあふれています。地元の食材を生かした名物料理や、思わず写真を撮りたくなる一皿、気軽に立ち寄れる食べ歩きの店など、街ごとに個性豊かなグルメ体験が広がっています。味覚を通して街の魅力を感じられるのも楽しみのひとつです。
All About ニュース編集部では、2025年10月29〜30日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「グルメが魅力的」な市に関するアンケートを実施しました。
その中から、山形県の市で「グルメが魅力的」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「フルーツが美味しくてびっくりした」（40代女性／岐阜県）、「さくらんぼや芋煮、冷たい肉そばなど、山形ならではの季節の食材や郷土料理を楽しめるからです」（40代女性／埼玉県）、「地元食材を使ったグルメや郷土料理が楽しめるから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「日本三大和牛の一つ『米沢牛』の本場。上品な脂と旨味が特徴」（30代男性／栃木県 ）、「米沢市は、全国的に有名なブランド牛『米沢牛』が味わえるグルメの街です。柔らかく上品な脂の旨みが特徴で、すき焼きやステーキなどで堪能できます」（30代男性／千葉県）、「米沢牛が柔らかくて美味しかったです。米沢ラーメンもあっさりしていて食べやすかったです」（40代女性／青森県）といった声が集まりました。
2位：山形市／90票山形県の県庁所在地である山形市は、蔵王連峰などの山々に囲まれた内陸部に位置し、四季折々の美しい自然が魅力です。グルメでは、芋煮や玉こんにゃくなどの郷土料理に加え、山形ラーメンや冷しラーメンなどの麺文化も発達しています。また、山形牛や県産の果物なども豊富に流通しており、食の選択肢が広いです。
1位：米沢市／136票山形県の南部に位置する米沢市は、伊達政宗や上杉謙信・鷹山ゆかりの地として知られ、歴史的な情緒が色濃く残る城下町です。冬は雪深く、夏は暑い盆地の気候が、農産物や畜産物の生育に適しています。特に「米沢牛」は全国的にも有名なブランド牛であり、きめ細かな霜降り肉は格別。また、鯉料理も伝統的な郷土料理として知られています。
