高校時代に春高バレーへ出場した経験を生かし、TikTokで投稿する「バレー部あるある」動画で注目を集めている俳優の蒔埜ひなさん（21）の初写真集「蒔埜ひな1st写真集 環の光」（2月12日発売／光文社）の新たな先行カットが公開されました。



蒔埜さんは2024年7月に芸能界デビュー。清廉な雰囲気とアーティスティックなたたずまいが魅力です。初写真集は沖縄で撮影。サンライズビーチで見せるビキニ姿や、水牛とのふれ合いで見せる無邪気な笑顔など、彼女の自然体の魅力が収められています。



本作では、大人の艶やかさを感じさせるランジェリーカットにも初めて臨み、「美麗さ」「可愛らしさ」「カッコよさ」「艶やかさ」と、シーンごとに表情を表現。22歳の「煌めき感」を余すことなく切り取った内容です。



解禁された先行カットでは、蒔埜がシーサーの隣で胸元が開いたワンピース姿であどけない表情を見せています。



【蒔埜ひなさんプロフィール】

まきのひな 2004 年2 月12日生まれ 高知県出身 T165 血液型AB 型 趣味カメラ、絵を描く、体を動かす、ピアノ、豆苗栽培 特技スポーツ全般 高校時代には春高バレーに出場。2023 年、ミスオリエンタル日本大会に出場し特別賞を含む計8賞を受賞。2024 年 7 月に芸能界デビュー。TikTok の「バレー部あるある」動画で話題となる。短編映画『宍の涙』に主演・正木梨花役で出演。TVCM『兼松エンジニアリング』に出演中。最新情報は、公式X（@heedacha）、公式Instagram（@heedacha）、公式TikTok（@hina_volleyball_）



