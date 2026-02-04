福岡県らしさを感じる「福岡県のお土産」ランキング！ 2位「あまおうチョコタルト」を抑えた1位は？【2026年調査】
その土地の魅力を知る一番の近道は、その土地ならではの「味」に出会うことかもしれません。今回は数ある名産品の中から、地域の情景や個性が感じられるような、逸品をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月22〜23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、福岡県らしさを感じる「福岡県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：あまおうチョコタルト（風美庵）／43票2位は風美庵が展開するいちごスイーツ専門ブランド「苺のワルツ」が手掛ける「あまおうチョコタルト」です。あまおういちごチョコとホワイトチョコの2層を焼き上げた香ばしいタルトで、いちごの甘酸っぱさとチョコのコクが絶妙に調和した味わいは、大切な人への手土産として高く支持されています。
回答者からは「あまおうはフルーツ好きには魅力的すぎます。福岡行くならあまおうスイーツははずせません」（50代回答しない／大阪府）、「この前もらって福岡だなと思った」（20代女性／東京都）、「福岡県産いちご『あまおう』を使ったスイーツで、甘みと酸味のバランスが良く、福岡の特産フルーツの魅力を感じられます」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
1位：博多通りもん（明月堂）／107票1位に輝いたのは、圧倒的な人気を誇る「博多通りもん」でした。しっとりとした皮で、ミルクの風味が豊かな優しい白餡を包んだ和洋折衷のスイーツです。福岡・博多の定番として、その安定感のあるおいしさと確かな知名度で、見事トップに選ばれました。
回答者からは「福岡に行ったことのない人でも聞いたことがあるくらい有名だと思うから」（30代女性／石川県）、「100年近い歴史を持つお店のお菓子であり、見た目も良く美味しいから」（40代女性／神奈川県）、「ド定番のお土産で、これを持っているだけでどこに行ってきたのかよく分かるため」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
