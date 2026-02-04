Gカップのグラビアモデル、三田悠貴さんが、週刊SPA!2月3日号のグラビア「美女地図」に登場しました。



【写真】どれにする？三田悠貴さんの等身大抱き枕カバー

“軽トラ女子”として全国を行脚する三田さんが、「休日の宅配ドライバー」という役柄を艶やかに演じました。海辺の旅館を舞台に、豊満Ｇ乳と完璧ボディを惜しげもなく披露しています。（撮影／岡本武志 ヘアメイク／田中陽子 スタイリング／mahiro）



三田さんは自身のインスタグラムで「見どころ満載わたしのギャップ沢山味わってくださいね」とコメントしています。



【三田悠貴さんプロフィル】

1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。B96・W59・H88。血液型A型 リップ所属。1st写真集『み・た・い？』絶賛発売中。電子版写真集『side-B：昼からみ・た・い？』『side-B：夜もみ・た・い？』も発売中。祖父より譲り受けた軽トラで全国行脚。愛車での旅の様子は『歩道・車道バラエティ 道との遭遇』（CBCテレビ）、およびYouTubeチャンネル「軽トラ女子全国旅」で公開中。最新情報はX（@mitachan_y）、Instagram（mitachan_y）