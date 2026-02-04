「いいお兄ちゃんです最高」竹内涼真、弟との入浴ショット公開「こんなにプラベの写真みせてくれてありがとう」
俳優の竹内涼真さんは2月4日、自身のInstagramを更新。3きょうだいでの旅行ショットを公開しました。
【写真】竹内涼真の3きょうだいでの旅行ショット
他にも、リラックスした表情の涼真さんや、ポーズを決める妹・ほのかさんの姿など、きょうだい水入らずの楽しさが伝わる写真が満載です。
コメントでは、「いいお兄ちゃんです最高」「素敵な場所、楽しい時間、こちらまで思わず嬉しくなっちゃいますね!」「自然体が本当に素敵です」「ホントに仲良しですね 大成功の旅行、お兄ちゃんさすがです」「こんなにプラベの写真みせてくれてありがとう」「映画のワンシーンのようです」との声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
「映画のワンシーンのようです」涼真さんは「Our first trip together as three brothers was a great success(3きょうだいで初めての旅行は大成功)」とつづり、思い出たっぷりの写真11枚を公開。沖縄県の今帰仁村や名護市を巡る中、特に目を引くのは弟・唯人さんとの仲の良さが伝わるお風呂ショットです。2人で楽しそうにデザートを頬張る姿が収められています。
「写真集見てる気分」2025年11月10日には、友人やほのかさんとのオフショットを公開した竹内さん。ファンからは「楽しそうでなによりです」「写真集見てる気分」「イケ散らかしてる」などの声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
