日本を意識しまくった新型「ラッコ」！

BYDが2026年夏の導入を予定している新型「ラッコ」は、日本の軽ハイトワゴン市場に中国メーカーとして初めて参戦する注目の軽EVです。2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」のプロトモデル出展でも大きな話題を呼びました。

最大の特徴は、徹底して「日本仕様」を追求したパッケージングにあります。ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1800mmと、ホンダの軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」に匹敵する寸法を確保。

【画像】超カッコいい！ これが新たな「スライドドアワゴン」です！（13枚）

フロントのスイングドアとリアのスライドドアという構成も日本の売れ筋モデルに準拠しています。

エクステリアはEVらしいグリルレスのシンプルな造形ですが、一見すると日本車と見紛うほど市場の好みに寄り添ったデザインです。

インテリアも同様に国内ニーズを意識しており、運転席・助手席の大型収納やカップホルダー付きシートバックトレーなど、おなじみの機能が充実しています。

インパネには2枚の大型液晶パネルを配置し、メーターとインフォテインメントの操作を集約して利便性を高めました。さらに、グレード別設定が予想されるパワーシートの採用も、クラスを超えた魅力となっています。

走行性能面では街乗りに適した前輪駆動（FWD）を採用し、ライフスタイルに応じて選べる2種類のバッテリーが用意されました。200km超の航続距離を持つ約20kWhの「スタンダード」と、300km超を実現する約30kWhの「ロングレンジ」が設定される予定です。

これまで日本メーカーの独壇場だった軽自動車規格において、この新型ラッコがどれほどの支持を集めるのか、その動向が注目されます。

ネット上では、この新型ラッコに対して早くも多くの期待が寄せられています。

デザイン面では「かわいい」といった親しみやすさを評価する声に加え、「クオリティが高すぎる」「シンプルでセンスが良い」と、質感の良さに驚くコメントが目立ちます。また、実車を確認した層からは「普通に軽ハイトワゴンそのものだった」「確かに日本で好まれそうなデザイン」といった感想が上がっており、BYDの日本市場への本気度を感じ取っているユーザーが多いようです。

機能面においては、先進的なEVでありながら「物理スイッチが多めなのは、EVビギナーにとって嬉しいポイント」と、実用性を重視した設計を歓迎する意見も見られました。

一方で、期待が大きいからこそ慎重な見方もあり、「価格設定はもちろん、ディーラー網やサービスネットワークがどの程度充実するかが成否の分かれ目になるはず」と、購入後のサポート体制を注視する指摘もなされています。

全体として「早く乗ってみたい」という前向きな反応が多く、発売に向けた注目度は非常に高いと言えそうです。