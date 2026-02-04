文明堂、「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」限定デザインのどら焼き発売

「映画ドラえもん どら焼き」が2026年2月3日に文明堂オンラインショップにて発売された。また文明堂直営店・スーパーマーケットでは2月14日から順次販売開始される。

【写真】限定パッケージにも注目「映画ドラえもん どら焼き」

映画ドラえもんシリーズ45作目「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（かいていきがんじょう）」の公開を記念して、映画に合わせた限定デザインの「ドラえもん どら焼き」が焼印＆パッケージで期間限定販売。

どら焼きの上には、ひみつ道具「カメレオンぼうし」を被ったドラえもんの焼印。パッケージは、砂浜・海をイメージした背景で夏のきらめきを感じる色合いに。映画に登場する「水中バギー」も一緒に、ドラえもんとのび太がパッケージに描かれている。

「映画ドラえもん どら焼き」は北海道産小豆を丁寧に炊き上げた粒あんを使用。ほどよい甘さとみずみずしさが特徴。あんを包む生地は、ふんわりと柔らかく軽い口あたり。文明堂の看板どら焼き「三笠山」と比べて一回り小ぶりなサイズとなっている。

「映画ドラえもん どら焼き」パッケージ裏面のドラえもん応募券を5枚集めてハガキで応募すると、抽選で85名に「文明堂オリジナル『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』おそろい親子マリンタオルセット」がプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）