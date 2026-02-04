『井本彩花2nd写真集（仮）』（東京ニュース通信社）が2026年3月19日に発売される。

【写真】冬の沖縄でさまざまな姿を披露

「仮面ライダーリバイス」（テレビ朝日系）、「大奥」（フジテレビ系）、「プライベートバンカー」（テレビ朝日系）など話題作に出演し、今年3月に大学卒業を控える注目の若手女優・井本彩花の2nd写真集が発売されることが決定。

撮影が行われたのは冬の沖縄。雲一つない青空と海、人里離れた森に流れる河川、幻想的で美しい干潟など様々なロケーションで女優・井本彩花を撮影。本写真集では1st写真集以来4年振りとなる水着姿や、初めてのランジェリーカットにも挑戦している。

2nd写真集の発売に合わせ、井本は「4年ぶりに写真集を発売することになりました。今の22歳の私だから表現できるものをぎゅっとした1冊になっております。今年の仕事始めが写真集撮影で、とにかく楽しかったです。沖縄は暖かかったけど、海や川はさすがに冷たかったですね（笑）。今回の写真集チームと一緒に創りあげた“最高傑作”になっていると思います。是非、1st写真集の時から成長した井本彩花を見ていただきたいです。発売をお楽しみに」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）