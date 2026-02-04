アーティストLiSAによる15周年を記念した書籍『LiSA 15th Anniversary Book PRiSM』（KADOKAWA）が4月17日（金）に発売される。

本書は、LiSAのソロデビュー15周年を記念し、各界を代表するトップクリエーター15名がそれぞれの視点で“LiSA”を表現したプレミアムなアニバーサリーブック。15年間のLiSAの歩みを共に彩ってきたクリエーターに加え、今回初めてタッグを組む新たな顔ぶれも参加した。15周年のアニバーサリーにふさわしい、LiSAの新たな側面や、アーティスト×クリエーターの化学反応を凝縮した一冊となっている。

これまでの15年の歩みを「黎明期」「変革期」「新たなステージ」とわけ、それぞれの時代のエピソードを深掘りする1万字超のロングインタビューも敢行。その時期に身に纏ったステージ衣装も、LiSA自身のコメントとともに写真で掲載される。

タイトルにもある「PRiSM」とは、「ガラスや水晶などの透明な媒質でできた多面体」のこと。比喩的な表現として「視点や見方、またはその変化」という意味も。プリズムを通して光が様々な表情を見せるように、LiSA自身がこれまでの活動で示してきた、光と影、喜びと痛み、希望と不安など……そのすべてを含んでもなお輝く「多面的な美しさ」という意味が込められている。

発売を記念して、AmazonおよびROCKET EXPRESSでは、予約特典付きの限定版を数量限定で販売。加えて、2026年4月17日（金）より、LiSAデビュー15周年記念展示会「LiSA PRiSM ～LiFE is Soulful Artwork～」を開催。LiSA自身の直筆ノート、ステージ衣装の展示、LiVE映像エリアに加え、書籍に掲載されるクリエイターの作品を展示するブース「15 Creators＿SOULFUL ARTWORK――15のPRiSMが描くLiSA――」も設置予定だ。数量限定15th記念カレンダーも予約受付中。

■参加クリエーター（順不同、敬称略）1：平野タカシ（フォトグラファー）2：田口まき（フォトグラファー）3：中野敬久（フォトグラファー）4：磯部昭子（フォトグラファー）5：間仲宇（フォトグラファー）6：Maciej Kucia（フォトグラファー）7：川島小鳥（フォトグラファー）8：Viola Kam（フォトグラファー）9：井口雅博（ステージデザイナー）10：西元祐貴（墨絵・陶墨画アーティスト）11：長砂ヒロ（作家・イラストレーター）12：Rockin’Jelly Bean（イラストレーター）13：Chocomoo（イラストレーター）14：角田光代（小説家）15：名久井直子（ブックデザイナー）

■ROCKET EXPRESS特典内容：ランダムステッカー（3種のうち1枚）・Amazon、ROCKET EXPRESSにて、数量限定で特典をプレゼントAmazon、ROCKET EXPRESSにて予約された方もれなく全員に、ランダムステッカー（3種のうち1枚）をプレゼント。限定版はなくなり次第、販売終了。※Amazon、ROCKET EXPRESSの特典はそれぞれ絵柄は異なる。

■著者プロフィールLiSAアーティスト。岐阜県出身、6月24日生まれ。座右の銘は「今日もいい日だっ」。圧倒的な熱量を持つパフォーマンスと歌唱力、ポジティブなメッセージを軸としたライブは瞬く間に人気を集め、アニソンシーンにとどまらず、数多くのロックフェスでも活躍するライブアーティストとして、その存在感を示している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）