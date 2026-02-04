『ベイマックス』が忍者や相撲姿に！ 起き上がりこぼし仕様の「ぬいコロンキーホルダー」登場へ
ディズニー映画『ベイマックス』に登場するケア・ロボットのベイマックスをデザインした「ぬいコロンキーホルダー」が、2月下旬から、全国の販売店で順次発売。アイアップ公式オンラインストアでは予約受付中だ。
【写真】ベイマックスが殿や忍者の姿に変身！ 「ぬいコロンキーホルダー」詳細
■ふわふわとした触り心地
今回ベイマックスデザインで登場するのは、アイアップの人気商品シリーズである、ぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」をキーホルダー仕様にした新アイテム。
ラインナップは全4種類で、殿、忍者、温泉あがり、相撲と、ベイマックスが日本モチーフのコスチュームに身を包んだユニークなデザインがそろう。
いずれも、丸くかわいらしいフォルムと、ふわふわとした触り心地はそのままに、バッグなどに付けて持ち運びしやすいサイズ感に仕上げられており、ぬい活にもおすすめだ。
【写真】ベイマックスが殿や忍者の姿に変身！ 「ぬいコロンキーホルダー」詳細
■ふわふわとした触り心地
今回ベイマックスデザインで登場するのは、アイアップの人気商品シリーズである、ぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」をキーホルダー仕様にした新アイテム。
ラインナップは全4種類で、殿、忍者、温泉あがり、相撲と、ベイマックスが日本モチーフのコスチュームに身を包んだユニークなデザインがそろう。
いずれも、丸くかわいらしいフォルムと、ふわふわとした触り心地はそのままに、バッグなどに付けて持ち運びしやすいサイズ感に仕上げられており、ぬい活にもおすすめだ。