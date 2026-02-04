¡Ö¥Þ¥Þ´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×É×¤ÏÆüËÜÂåÉ½¡¢Ç¥¿±Êó¹ð¤«¤é1¥«·î¡Ä¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Êµ×»ü¶Ç»Òà¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£á¥³¡¼¥Ç¤¬ÏÃÂê¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×
¡Ö¤ªÊ¢¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜ¤ÀÉ¼¤ÎÅÏî´ÍºÂÀ(ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä)¤ÎºÊ¤Ç¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×»ü¶Ç»Ò¤¬¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´Ý¤ÎÆâ¤ò¤ª»¶Êâ¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë¡¡ºÇ¶á¤Ï¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬³Ú¤Ç¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¾å¤Ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤òÃå¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢¿å¶ÌÌÏÍÍ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿º°¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¡¢¿þ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÇò¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ç¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡×¡Ö¸µµ¤¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó»º¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÊ¢¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µ×»ü¤Ï2017Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£22Ç¯¤ËÂà¼Ò¤·¡¢Åö»þNBA¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÏî´¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯¤Î¸µÆü¤ËÂè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£