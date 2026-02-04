カープ春季キャンプは、４日、初めての休日。ルーキーたちが宮崎県日南市の観光体験とおいしい料理を満喫しました。

１軍キャンプに参加する平川、齊藤汰直、勝田、赤木、小林のルーキー５選手は歴史的建造物で書道体験。プロ１年目の目標は？

平川選手「優勝・去年はリーグ５位という結果だったので今年は優勝できるように自分も貢献して頑張りたいと思います。」

齊藤投手「戦力・今年１年新戦力としてしっかりチームの戦力となれるように全力で腕振りたいなと思います。」

勝田選手「個性・自分の個性を出して１年目から戦力として頑張りたいと思います。」

次に体験したのは日南市の無形文化財として登録されている四半的。慣れない動きに苦戦するルーキーたち。

特に赤木は…指導員「弓を持ちあげて」平川「集中集中！」指導員「大きく息を吸いながら口の横まで引っ張ります」赤木「あ！放しそうですすみませんすみません。」なかなか矢をセットできません。

さらに…

指導員「（つぶる）目が反対」

天然ぶりがさく裂！果たして矢を放てるのか！？

指導員「放て！」赤木「はあっ！」「おお！すごい！」

１射目から命中！そして２射目は…ど真ん中に命中。

平川「すげぇ！うまっ！」

最初の心配をよそに４射全て命中させ指導員も驚く腕前！

赤木「今後もよろしくお願いします。」指導員「野球で頑張って」新たな才能が開花した赤木でした。

赤木投手「最初は閉じる目も分からなかったんですけど意外とやってみたらいけたなという感じです。次から特技を聞かれたら弓矢と答えようと思います。」

最後は武家屋敷で疲労回復に効果があると言われているマグロや宮崎名物チキン南蛮を堪能！

平川「勝田くんが食レポします。」勝田「鮮度抜群ですね！めちゃくちゃ口の中でとろけるという感じです。」平川「このタルタルソースにつけてとてもジューシーさがあっておいしいです。」

ディレクター「齋藤投手、平川選手の食レポ何点ですか」

齋藤投手「素晴らしいです。１００点です。」

楽しい観光体験とおいしい料理でいい休日となったようです。

平川選手

「非常に充実した１日だったなと思います。今日思いっきりリフレッシュできたのであすからまた第２クール始まりますけど横一線なのでアピールして頑張りたいです。」